نداء عاجل من الخارجية الأمريكية إلى رعاياها بالعاصمة الأفغانية كابول

ناشدت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، رعاياها بعدم التوجه إلى فندق "سيرينا" في العاصمة الأفغانية كابول ومحيطه بسبب تهديدات أمنية.

وأفادت وسائل إعلام عربية أن الفندق عشرات النزلاء الأجانب من الدبلوماسيين والصحفيين وممن يستعدون للسفر في رحلات الإجلاء.

وأضافت أن هناك إجراءات أمنية مشددة وانتشار لمقاتلي وقناصة طالبان داخل وفي محيط فندق "سيرينا" في كابول.

ومن ناحية أخرى، ذكرت تقارير إعلامية بمقتل حاكم إحدى المديريات في ولاية ننكرهار شرق البلاد، والذي قتل جراء هجوم اليوم السبت، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أفغانية.

قالت التقارير الإعلامية إن صحة الأنباء عن مقتل حاكم مديرية رودات في ننكرهار جراء انفجار عبوة ناسفة، مؤكدة، في استمرار لأعمال الفوضى.

ويأتي ذلك بعد يوم من هجوم دموي أودى بأرواح عشرات الأشخاص داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال البلاد، وتبناه تنظيم "داعش".

