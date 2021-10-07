تقارير : الاستخبارات الأمريكية تنقل كوماندوز متهمون بقتل وإعدام مدنيين خارج كابول

أجلى الامريكان أكثر من 122 ألف شخص، من بينهم عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وقوات الناتو خلال الحرب التي استمرت أكثر من 19 عامًا واحتلال أفغانستان ، من كابول في النصف الثاني من شهر أغسطس بعد سقوط البلاد في أيدي حركة طالبان.



ويتمتع أعضاء ما يسمى بـ "الوحدات الصفرية'' ، وهي قوة شبه عسكرية أفغانية غامضة ترعاها وتسيطر عليها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بوضع الأولوية للإجلاء إلى بر الأمان إلى الولايات المتحدة ، ومسؤولين كبار سابقين في المخابرات الأمريكية والأفغانية وقائد كوماندوز أفغاني سابق.

ويُعتقد أن ما يصل إلى 7000 من أفراد الكوماندوز السابقين وأفراد عائلاتهم قد نُقلوا جواً من أفغانستان ، ونُقل معظمهم أولاً إلى قاعدة عسكرية أمريكية في قطر ، ثم نُقلوا لاحقًا إلى قواعد في فرجينيا ونيوجيرسي ، رامشتاين إير، قاعدة في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة قبل إعادة التوطين الدائم ، بحسب المصادر.



وساعدت وحدات الكوماندوز الصفرية، المعروفة مجتمعة باسم 'وحدات الضربة الوطنية' ، القوات الأمريكية في حراسة مطار حامد كرزاي الدولي في الأسبوعين الأخيرين من عمليات الإخلاء من كابول ، حيث قيل إنهم شاركوا في هز الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية وقوات الناتو خلال 19 عامًا. + حرب عام عن طريق المطالبة بالمال لعبور بوابات المطار.

وفي سياق عملياتهم ، غالبًا جنبًا إلى جنب مع عملاء وكالة المخابرات المركزية أو القوات الخاصة الأمريكية ، اكتسبت قوات الوحدة الصفرية سمعة بالوحشية الشديدة ضد غير المقاتلين ، حيث اتهمتهم هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى بارتكاب مجموعة من الانتهاكات وجرائم الحرب الصريحة، بما في ذلك إعدام مدنيين بالغين وأطفال خلال مداهمات ليلية.



كما تم إنشاء وحدات Zero كقوة حرب العصابات شبه العسكرية ، وقد تصورتها وكالة المخابرات المركزية في الأصل جزئيًا كوسيلة لمحاربة مقاتلي طالبان الذين يسافرون ذهابًا وإيابًا بين الحدود الأفغانية الباكستانية المليئة بالثغرات.

وسمحت القوات للولايات المتحدة بإرسال وحدات في غارات عبر الحدود - وهو أمر لا يمكن للأفراد الأمريكيين المخاطرة به بسبب العلاقات الودية الرسمية بين واشنطن وإسلام أباد.

كما تم استخدام الكوماندوز للقيام بمهام قد تشوه سمعة الولايات المتحدة ، مع استخدام مقاتلات الوحدة الصفرية التي يقال إنها تسمح بالإنكار المعقول من قبل واشنطن في حالة تورط المقاتلين في نشاط غير قانوني أو جرائم حرب.

وتم دمج القوات في برنامج مشترك بين وكالة المخابرات المركزية والمديرية الوطنية الأفغانية لجهاز المخابرات الأمنية في عام 2010 ، مع تمويل الولايات المتحدة لعمليات الوحدات.



وفي عام 2019 ، أكد مستشار الأمن القومي الأفغاني السابق حمد الله محب أن القوة كانت تحت سيطرة وكالة المخابرات المركزية ، وقال إنه 'ليس على دراية كاملة' بكيفية عملها. في كانون الثاني (يناير) 2021 ، أشارت إدارة بايدن ، بحسب ما ورد ، إلى أنها ستسحب التمويل والتعاون مع قوات الوحدة الصفرية في غضون عام واحد.



وفي أواخر العام الماضي ، وجد تحقيق معمق في أنشطة الوحدة الصفرية في منطقة واحدة فقط أنه على مدى ستة أشهر في عام 2019 ، قُتل أكثر من 50 مدنياً ، من بينهم نساء وأطفال ، بدم بارد على يد قوات الكوماندوز في سلسلة من المداهمات. في محافظة وردك - حوالي 110 كم جنوب غرب كابول.