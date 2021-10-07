عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير : الاستخبارات الأمريكية تنقل كوماندوز متهمون بقتل وإعدام مدنيين خارج كابول

نقل مئات الافغان
نقل مئات الافغان الى الولايات المتحدة

أجلى الامريكان أكثر من 122 ألف شخص، من بينهم عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وقوات الناتو خلال الحرب التي استمرت أكثر من 19 عامًا واحتلال أفغانستان ، من كابول في النصف الثاني من شهر أغسطس بعد سقوط البلاد في أيدي حركة طالبان.


ويتمتع أعضاء ما يسمى بـ "الوحدات الصفرية'' ، وهي قوة شبه عسكرية أفغانية غامضة ترعاها وتسيطر عليها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بوضع الأولوية للإجلاء إلى بر الأمان إلى الولايات المتحدة ، ومسؤولين كبار سابقين في المخابرات الأمريكية والأفغانية وقائد كوماندوز أفغاني سابق.

ويُعتقد أن ما يصل إلى 7000 من أفراد الكوماندوز السابقين وأفراد عائلاتهم قد نُقلوا جواً من أفغانستان ، ونُقل معظمهم أولاً إلى قاعدة عسكرية أمريكية في قطر ، ثم نُقلوا لاحقًا إلى قواعد في فرجينيا ونيوجيرسي ، رامشتاين إير، قاعدة في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة قبل إعادة التوطين الدائم ، بحسب المصادر.
 

 

وساعدت وحدات الكوماندوز الصفرية، المعروفة مجتمعة باسم 'وحدات الضربة الوطنية' ، القوات الأمريكية في حراسة مطار حامد كرزاي الدولي في الأسبوعين الأخيرين من عمليات الإخلاء من كابول ، حيث قيل إنهم شاركوا في هز الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية وقوات الناتو خلال 19 عامًا. + حرب عام عن طريق المطالبة بالمال لعبور بوابات المطار. 

وفي سياق عملياتهم ، غالبًا جنبًا إلى جنب مع عملاء وكالة المخابرات المركزية أو القوات الخاصة الأمريكية ، اكتسبت قوات الوحدة الصفرية سمعة بالوحشية الشديدة ضد غير المقاتلين ، حيث اتهمتهم هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى بارتكاب مجموعة من الانتهاكات وجرائم الحرب الصريحة، بما في ذلك إعدام مدنيين بالغين وأطفال خلال مداهمات ليلية.
 

كما تم إنشاء وحدات Zero كقوة حرب العصابات شبه العسكرية ، وقد تصورتها وكالة المخابرات المركزية في الأصل جزئيًا كوسيلة لمحاربة مقاتلي طالبان الذين يسافرون ذهابًا وإيابًا بين الحدود الأفغانية الباكستانية المليئة بالثغرات. 

وسمحت القوات للولايات المتحدة بإرسال وحدات في غارات عبر الحدود - وهو أمر لا يمكن للأفراد الأمريكيين المخاطرة به بسبب العلاقات الودية الرسمية بين واشنطن وإسلام أباد.

كما تم استخدام الكوماندوز للقيام بمهام قد تشوه سمعة الولايات المتحدة ، مع استخدام مقاتلات الوحدة الصفرية التي يقال إنها تسمح بالإنكار المعقول من قبل واشنطن في حالة تورط المقاتلين في نشاط غير قانوني أو جرائم حرب. 

وتم دمج القوات في برنامج مشترك بين وكالة المخابرات المركزية والمديرية الوطنية الأفغانية لجهاز المخابرات الأمنية في عام 2010 ، مع تمويل الولايات المتحدة لعمليات الوحدات.
 

وفي عام 2019 ، أكد مستشار الأمن القومي الأفغاني السابق حمد الله محب أن القوة كانت تحت سيطرة وكالة المخابرات المركزية ، وقال إنه 'ليس على دراية كاملة' بكيفية عملها. في كانون الثاني (يناير) 2021 ، أشارت إدارة بايدن ، بحسب ما ورد ، إلى أنها ستسحب التمويل والتعاون مع قوات الوحدة الصفرية في غضون عام واحد.
 

وفي أواخر العام الماضي ، وجد تحقيق معمق في أنشطة الوحدة الصفرية في منطقة واحدة فقط أنه على مدى ستة أشهر في عام 2019 ، قُتل أكثر من 50 مدنياً ، من بينهم نساء وأطفال ، بدم بارد على يد قوات الكوماندوز في سلسلة من المداهمات. في محافظة وردك - حوالي 110 كم جنوب غرب كابول.

واشنطن الولايات المتحدة أفغانستان باكستان أمريكا المخابرات الأمريكية الاستخبارات الامريكية وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جرائم حرب حركة طالبان المخابرات المركزية الأمريكية هيومن رايتس ووتش وكالة المخابرات المركزية حامد كرزاي المخابرات المركزية مطار حامد كرزاي الدولي

موضوعات متعلقة

سفير مصر بـ لندن يلتقي مسئولا بريطانيًا لبحث تنشيط الشراكة التجارية

مصر تؤكد إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها السعودي بطائرة مُفخخة

السفير محمد عز الدين رئيساً للجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

سفارة مصر بأبوظبي تُشارك فى افتتاح الجناح المصري بمعرض «إكسبو 2020» في دبي

السفير أيمن كامل يلتقي بأعضاء مجلس الأعمال الياباني المصري

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تستقبل وفدا كونغوليا.. صور

الخارجية : تحية عرفان وتقدير لشهداء مصر الأبرار في يوم العزة والكرامة

سفيرة مصر في نور سلطان تشارك باحتفالية لتسليم شهادات الأزهر للأئمة والوعاظ من كازاخستان

ترشيحاتنا

اتفاق مؤقت بشأن زيادة حد الديون بين الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي

وزير الرياضة يلتقي محمد صلاح على هامش زيارته للمعسكر التدريبي للمنتخب

تقارير : الاستخبارات الأمريكية تنقل كوماندوز متهمون بقتل وإعدام مدنيين خارج كابول

مستندة على عكاز.. سفيرة النرويج تقدم أوراق اعتمادها لـ الرئيس السيسي

إغلاق مطار جزيرة لابالما بسبب ثوران عنيف لـ بركان كومبري فييخا |فيديو

الأهلي السعودي يقترب من ضم حمدي النقاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجربة ستظل غالية علي قلبي.. ميدو يعلن رحيله عن برنامج "أوضه اللبس"

شعبة الذهب تحذر المحلات من تقديم عروض وهمية للمواطنين

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

استعدادت أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

بينهم 4 أطفال ..مصرع 8 في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ