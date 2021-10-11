أمراض النجوم| خالد الصاوي على كرسي متحرك.. حياة هاني حسن في خطر

تعرض العديد من النجوم لأزمات صحية خلال الفترة الأخيرة، وكشفوا عن أمراض أثرت على حياتهم، أخرهم الفنان خالد الصاوي ، هاني حسن ، وأبرزهم رامي جمال ، بلقيس فتحي ، ونرصد هؤلاء من خلال التقرير التالي.

خالد الصاوي

أعلن الفنان خالد الصاوي إصابته بإلتهاب في الساق، وذلك تعليقا على صورة له على كرسي متحرك نشرها على حسابه بتطبيق انستجرام.

وعلق خالد الصاوي على صورة مرضه قائلا:" انا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كم يوم باذن الله".

وكتب خالد الصاوي على صورته خلاصة تجربة مرضه قائلا:" ساعتين عالكرسي ده.. يعلموك احترام القوة واحترام الضعف واحترام الكرامة اللي في الضعف".

بعدها نشر الفنان خالد الصاوى تعليقا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يوضح فيها عديد من التفاصيل الخاصة بحالته الصحية بعد تعرضه لالتهاب فى اعصاب ساقه اليمنى.

وقال خالد الصاوى: «بقالي ساعتين مثلا ما بين رغبتي اصلح ما فكسته بلا قصد.. مسقط عشان واخد مسكنات لحد التشبع.. وفي قمة التاثر لكم الاهتمام والصدق بحب ناس تربطنا اميز واروش واعمق صلة: ناس بتبعتلي وببعتلها احلى حتة بريئة رقيقة وراقية شبه براءة الجامعة بس بلا عواقب كالطرد والرفد وباقي لدور سبتمبر والحقوا كريم حينتحر عشان بيري حتتجوز.. تااااااني؟:)».

وأضافت خالد الصاوى : “باختصار: عندي التهاب في عصب رجلي اليمين مزعج بس مش خطر.. خلال 3 ايام يعود الشقي بقي بامرالله.. لما قعدت عالكرسي لان المسافة كبيرة طلبت معايا فوتو كرى.. لما شفت الصورة حسيت بشي.. بس استعجلت او افتكست او المسكنات لعبت الدنيءة.. فقلقتكم بلا داعي سوري جدا.. اهم شيء ان اللي بيننا كل مرة يثبت اصالته.. احبكم اكثر مما تتسع العبارة”.

هاني حسن

قبل شهر، أعلن الفنان محمد علي رزق، عن إصابه زميله الفنان الشاب هاني حسن بمرض صعب ؛ رافضا الكشف عن هوية المرض.

وبعدها، كتب محمد على رزق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" إللي فهمته إن هاني مصاب بمرض مناعي مفاجئ بيفترس جسمه و أجهزتة الحيوية وبيتعرض لغسيل كلي وعلاج كيماوي وأدوية لاحصر لها ".

تابع محمد على رزق :"إدعوا لهاني حسن يا جماعه أرجوكم…ربنا قادر يشفيه حتى لو زي مابيتقال إن الأمل ضعيف بس الأمل في ربنا كبير" .

الفنان الكويتي أحمد خورشيد

تعرَّض الفنان الكويتي أحمد خورشيد لوعكة صحية صعبة خلال الأيام الحالية، وانتشرت أخيراً صورة له وهو على سرير المرض وسط دعوات المحبين والمقربين منه بالشفاء.

ونشر عضو جمعية الفنانين الكويتيين خالد عبدالعزيز المسعود عبر "تويتر" صورة للنجم الكويتي من داخل المستشفى وبدا في غاية التعب، وأوضح أن خورشيد يعاني بعض الأورام التي تم العمل على استئصالها عبر عدة عمليات جراحية دقيقة.

وكتب المسعود، قائلاً: "‏دعواتكم حق أخوي طيب القلب أحمد خورشيد حيث أجرى عدة عمليات طويلة ودقيقة لإزالة أورام بعد علاج مكثف في أمريكا، وهو الآن تحت ملاحظة الأطباء، وإن شاء الله كل شيء يعدي على خير ويعدي الشر وتنتهي المعاناة".

زوجة نبيل الحلفاوي

أعلن الفنان نبيل الحلفاوي، خضوع زوجته لعملية جراحية عاجلة ستعيق حركتها لفترة طويلة.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه على موقع التدوينات “تويتر”، "أنا بخير والحمد لله زوجتي خضعت لجراحة تعوق حركتها لفترة طويلة تحتاج معها لعناية خاصة أكرر شكري لاهتمامكم ودعواتكم الطيبة".

بلقيس فتحي

في الشهر الماضي، كشفت بلقيس فتحي عن معاناتها مع متلازمة الكوخ وقالت أنها أصيبت بها عقب فترة الحجر الصحي التي طبقتها الدول كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت بلقيس : أن الأعراض التي عانت منها هي الشعور باكتئاب شديد وقلق وعدم الرغبة في العمل أو الخروج من المنزل كذلك تناول كميات كبيرة من الطعام غير الصحي.

وأضافت قائلة أنها شعرت بالفشل بسبب عدم استطاعتها رؤية أهلها كما راودتها فكرة اعتزال الغناء.

وعن مدة معاناتها مع متلازمة الكوخ أوضحت أن تلك الحالة استمرت معها لشهور عديدة وهي كثيرًا ما تصيب الناس بعد فترة العزلة.

رامي جمال

فى نوفمر 2019 أعلن رامي جمال إصابته بمرض البهاق، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر".

وقال رامي :" الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".

وتابع:" وفعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بیزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها".

واختتم حديثه قائلًا :" یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".