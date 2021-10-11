جراح يستجيب لمريضة طلبت سماع الموسيقى لتخفيف آلامها |شاهد

عرضت فضائية " العربية " فيديو لـ جراح لبناني يعزف لمريضة طلبت السماع لـلموسيقى للتخفيف من آلامها .

وأظهر الفيديو السيدة وهي مستمعة بالعزف وغير مبالية لأجواء غرفة العمليات ، وكات الطبيب يعزف على ألة موسيقية عريقة. .

وفي سياق أخر ، عاش لبنان أزمة جديدة خلال الساعات الماضية، حيث انقطع التيار الكهربائي عن البلد بأكمله وذلك بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاذ الوقود وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميجاوات.

ولم تمر سوى 24 ساعة حتى عاد التيار الكهربي إلى لبنان بعد أن منح البنك المركزي وزارة الطاقة اللبنانية قروضا بقيمة 100 مليون دولار لشراء الوقود وضمان استمرار محطاتها في العمل.