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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يمنع أحد أندية الدوري السعودي من القيد

الدوري السعودي للمحترفين
الدوري السعودي للمحترفين

كشفت تقارير صحفية، اليوم، الإثنين، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منع أحد أندية الدوري السعودي من قيد اللاعبين الأجانب.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أرسل خطابًا رسميًّا إلى نادي الوحدة السعودي، يفيد فيه بمنع النادي من تسجيل لاعبين أجانب بدءًا من تاريخ وصول الخطاب.

وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء  لعدم تسديد النادي مستحقات الأوروجوياني دانيال كارينيو، مدرب الفريق السابق، الذي فسخ الوحدة عقده من طرف واحد، في 28 أغسطس 2020.

وأضافت أن “فيفا” هدد النادي السعودي بمنعه من تسجيل لاعبين محليين في حال عدم سداد مستحقات كارينيو المالية، مشيرة إلى أن خطاب “فيفا” للوحدة لم تُحدَّد فيه مدة المنع من تسجيل اللاعبين الأجانب، وتضمَّن موعد سريان القرار فقط.

وتبلغ مستحقات كارينيو نحو 225 ألف دولار “840 ألف ريال سعودي”، وتمثل رواتب المدرب الأوروجوياني حتى أكتوبر 2020.

كما فرض “فيفا” ضريبة “5 في المئة” عن أكتوبر الماضي على نادي الوحدة، تُعطى لكارينيو، وتمثِّل غرامة تأخير دفع مستحقات المدرب، وتُعدُّ سارية حتى موعد السداد.

الدوري السعودي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الوحدة السعودي أندية الدوري السعودي

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