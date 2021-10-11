تونس.. الرئيس قيس سعيد يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة وأعضائها

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمرًا بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، وأعضائها.

وكانت مصادر مطلعة بالرئاسة التونسية، أفادت اليوم الاثنين، بأن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد بعد قليل.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية، عن مصدر رسمي تأكيده أنه سيتم الإعلان صباح اليوم الاثنين عن تشكيلة الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كلف في 29 سبتمبر الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.

وقبل يومين، استقبل قيس سعيد، بقصر قرطاج، نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل الحكومة، واطلع على مدى التقدم في مستوى تشكيل الحكومة الجديدة.

وجدد الرئيس التونسي التأكيد، على ضرورة التسريع في ذلك بما يلبى آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته.

كما أكدت نجلاء بودن، في وقت سابق، ضرورة أن تشمل التشكيلة الوزارية نساء وكفاءات شابة.

وقالت "ستتكون من كفاءات نسائية وشباب قادر على إحداث الفارق في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها تونس".