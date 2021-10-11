عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه المنيا: تدريب على التعامل مع الحرائق وطفايات الحريق

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أهمية الاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل، وضرورة التدريب النظري والعملي وتأهيل العاملين للتعامل مع أي مخاطر مهنية.

حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالشروق والعاشر من رمضان

الإسكان تبحث آليات التعاون في لقاء بـ بطل العمل المناخي البريطاني

في سياق متصل صرح المهندس رجب السعيد  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا  أن الشركة نظمت تدريبا عمليا ونظريا لحوالي ٤٢متدرب من مديري المحطات وفنى الشبكات على إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف السعيد أن  التدريب تم نظريا وعمليا على كيفية استخدام طفايات الحريق وأنواعها وذلك للعمل على تأمين المحطات ضد مخاطر الحريق ورفع كفاءة العاملين وتوفير الاحتياجات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

الشركة القابضة لمياه الشرب مياه المنيا المهندس ممدوح رسلان السلامة والصحة المهنية إجراءات السلامة والصحة

ترشيحاتنا

لجأت لـ6 خطوات.. رابطة الأندية المحترفة تواجه ارتباطات أفريقيا فى الدوري الجديد

دلالات مشاركة الرئيس السيسي في قمة فيشجراد .. خبير يجيب

أول رد من الزراعة بشأن منع دخول موظفي الوزارة غير المطعمين ضد كورونا

ما حكم ترك صلاة الفجر وهل الضحى تعوضها؟.. أمين الفتوى يجيب

وسط الشارع | تفحم سيارة في الهرم .. والدفع بـ سيارات إطفاء "شاهد"

إعلام النواب: جلوس الطلاب أرضا تصرف غير تربوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لليوم الثاني.. استمرار البحث عن ميكروباص كوبري الساحل والغموض يسيطر على الحادث

قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة 8 ساعات .. اعرف المواعيد

الحرارة تصل لـ 42 درجة.. تحذير هام من الأرصاد بخصوص منخفض السودان

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

تصل لرعدية.. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم وغدا

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

التعليم تحدد ضوابط تعامل المدارس الخاصة مع الأهالي حال عدم دفع المصروفات

أسعار البنزين فى السعودية خلال شهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: عندما يهتز العالم إنقطاع الإنترنت

هبة مصطفي تكتب: بعيدًا عن راية الوهم

إبراهيم عطيان يكتب: كنَّا غُرباء

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ