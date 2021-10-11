مياه المنيا: تدريب على التعامل مع الحرائق وطفايات الحريق

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أهمية الاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل، وضرورة التدريب النظري والعملي وتأهيل العاملين للتعامل مع أي مخاطر مهنية.

في سياق متصل صرح المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أن الشركة نظمت تدريبا عمليا ونظريا لحوالي ٤٢متدرب من مديري المحطات وفنى الشبكات على إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف السعيد أن التدريب تم نظريا وعمليا على كيفية استخدام طفايات الحريق وأنواعها وذلك للعمل على تأمين المحطات ضد مخاطر الحريق ورفع كفاءة العاملين وتوفير الاحتياجات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.