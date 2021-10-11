دلالات مشاركة الرئيس السيسي في قمة فيشجراد .. خبير يجيب

علق الدكتور أحمد سيد أحمد ، خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام ، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة المجر للمشاركة في قمة " فيشجراد " ، قائلا : " الزيارة تأتي في سياق الطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات المصرية مع الدول الأوروبية " .

وأضاف الدكتور أحمد سيد أحمد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن الزيارة تستهدف تنويع العلاقات المصرية الخارجية وفتح أفاق جديدة للمنتج المصري في الأسواق الأوروبية ، وجذب الاستثمارات ، وتناول القضايا السياسية المتعلقة بالإرهاب ، والهجرة غير الشرعية.

وتابع " أحمد " ، أن القمة تضم عدد كبير وهام من الدول ، ويمثل تجمعا هانا للتجربة التنموية للدول المشاركة ، متابعا : "مصر تشهد محور تنموي كبير وبيئة واعدة للاستثمارات الأجنبية " .

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مشاركة مصر في قمة مع تجمع " فيشجراد" تأتي للمرة الثانية عقب عام ٢٠١٧، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتناول القمة عدداً من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.