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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس الغد.. أمطار رعدية على سيناء.. ودرجة الحرارة 42 في الصعيد

الطقس غدا
الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع في درجات الحرارة خلال الطقس غدا، الثلاثاء، حيث يكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

مناطق الأمطار 

ويكون الطقس غدا، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدلا على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، ويصاحب ذلك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكد بيان لهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، يشهد فرصا سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون فرص الأمطار خفيفة على السواحل الغربية.

درجات الحرارة والرطوبة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الغدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 20
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 25
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 20
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 26

أما عن نسب الرطوبة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 30
السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30 
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

الطقس غدا درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية نسب الرطوبة

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