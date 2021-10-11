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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول رد من الزراعة بشأن منع دخول موظفي الوزارة غير المطعمين ضد كورونا

تلقيح العاملين ضد
تلقيح العاملين ضد فيروس كورونا

قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير ، إنهم بالفعل قاموا بالتتسيق مع وزارة الصحة لتنظيم حملات لتلقيح العاملين بالوزارة ضد فيروس كورونا  ، موضحا أنه تم التنسيق أيضا مع كافة العاملين بالوزارة و تقديم التطعيم لهم بالمجان.

وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أنه تم تنظيم تلقيح العاملين بالوزارة ضد فيروس كورونا فى نادى الزراعيين ليكون مكان أكبر ويتحمل عدد أفراد أكثر لتطعيم أكبر عدد من العاملين بالوزارة .

 

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أما بخصوص منع الموظفين من دخول الوزارة حال عدم تلقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد ، نوه الدكتور محمد القرش إلي أنه سيتم اتباع توجيهات مجلس الوزراء فى هذا الأمر إذ يتم منعهم أم لا ، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .

  وقال السيد القصير وزير الزراعة ، ان تلقيح العاملين بالوزارة  يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واعمالا بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك فى اطار زياده اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

واطمأن القصير على جميع الترتيبات، والتجهيزات بالديوان العام للوزارة، لتطعيم العاملين بها، فضلا عن انتظام العمل، واتباع كافة الاجراءات الاحترازية.

مجلس الوزراء وجَّه كتابًا دوريًّا إلى جميع الوزراء بتاريخ 26 سبتمبر 2021، أشار إلى قرار مجلس الوزراء فى جلسته رقم 161 بتاريخ 22 سبتمبر 2021، على أن يتولى جميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية اعتبارًا من تاريخ محدد وبحد أقصى شهرين من تاريخ صدور الكتاب الدوري، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كرونا، أو تقديم تحليل pcr كل ثلاثة أيام. 

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