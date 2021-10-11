بدء بث مناهج 4 ابتدائي الجديدة على قناة مدرستنا.. 31 اكتوبر

أعلنت قناة مدرستنا التعليمية، موعد بدء بث المواد وشرح المناهج التعليمية الجديدة لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.



قالت قناة مدرستنا التعليمية : نبدأ بث مناهج الصف الرابع الابتدائي بداية من 31 اكتوبر على قناة مدرستنا التعليمية.

ويمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا التعليمية تليفزيونيا على التردد 12303 أفقي.

وعلى جانب آخر .. تفقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مدرسة النيل الثانوية بنات التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2022/2021.

وهنأ الوزير الطالبات بالعام الدراسى الجديد متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح والتفوق، مؤكدًا حرص الوزارة على انتظام الدراسة بالمدارس حضوريًا هذا العام، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، دون معوقات.

وحرص الوزير على تفقد فصول المدرسة، والمعامل، والمكتبة وناقش الطالبات حول انتظام العملية التعليمية هذا العام، والعائد من حضورهن، وأشاد الوزير بنسبة الحضور أثناء تفقد فصل لطالبات الصف الثالث الثانوى حيث أكدت الطالبات أهمية الحضور، وحرصهن على الاستفادة من شرح المعلمين.

ووجه الدكتور طارق شوقي الطالبات بمتابعة مصادر المذاكرة المتعددة والتي منها "بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، ومنصة حصص مصر، وقناة مدرستنا (1) ومدرستنا (2)، لافتًا إلى أن جميع هذه الوسائل توفر شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وخلال الزيارة، شدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري داخل المدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين، مع التشديد على إتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس، فضلًا عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة حالة النظافة بها لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى نهاية الجولة أشاد وزير التربية والتعليم، بأداء المعلمين وحرصهم على استخدام الوسائل التعليمية المختلفة، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن مدرسة النيل الثانوية للبنات تتكون من ٢٤ فصلًا تعليميًا، ومجهزة بالسبورات التفاعلية، وعدد الطلاب ٧١٠ طالبة، وبها ٧ حجرات لممارسة الأنشطة التعليمية، بالإضافة إلى معمل للغات، وملحق بالمدرسة قاعة فيديو كونفرانس.

رافق الوزير خلال الجولة اللواء يسرى عبد الله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و ياسر عمر مدير إدارة مصر القديمة.