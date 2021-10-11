برلماني: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "تنشيطية" لمناعة الجسم

قال النائب محمود العزب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن حديث مستشار رئيس الجمهورية لشئوون الصحة عوض تاج الدين عن أخذ جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا أمر جديد ولا يدعو للقلق كما أنه معمول به في العديد من دول الخارج التي بدأت في إعطاء جرعة ثالثة لمواطنيها بعد الانتهاء من تطعيم الجرعتين.

وأوضح العزب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا عبارة عن جرعة تنشيطية تهدف إلى تنشيط الخلايا المناعية بالجسم لمواجهة الفيروس وتعزيز مناعة الجسم، منوها إلى أن هذه الجرعة معمول بها في العديد من اللقاحات والتطعيمات ليس لقاح كورونا فقط ومنها على سبيل المثال التطعيم ضد شلل الأطفال ولقاح الانفلونزا الموسمية.



ونوه النائب إلى أن الدولة بدأت تتوسع في عملية اللقاحات من خلال توفير المزيد منها وإنشاء العديد من مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية، فضلا عن عمل خطة لتطعيم جميع الموظفين العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومة، إلى جانب تطعيم المدرسين ما يعني تطعيم ما يزيد عن 15 مليون فرد.

يذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، قد صرح بأنه من المحتمل الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا بعد الانتهاء من التطعيم، وأن الفترة القادمة سيتم تطعيم الطلاب الذين لم يبلغوا من العمر 18 عاما.