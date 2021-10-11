العثور على لوحات مرورية.. غلق 4 مخازن للخردة والنباشين في حملة بأسوان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان اليوم حملة مكبرة استهدفت مداهمة عدد من مخازن الخردة والنباشين بنطاق حى جنوب، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الصادرة في اجتماع أمس للمسئولين بالمحليات والجهات التنفيذية المختلفة بشأن تنظيم حملات لمداهمة مخازن النباشين والخردة.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 4 مخازن وذلك عقب ضبط بعض اللوحات الإرشادية الخاصة بالمرور، بجانب بعض الأعمدة الخاصة باللوحات، مع ضبط صاحب المخزن وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات الرادعة معه، بجانب المرور على بعض الأسواق ، وإزالة الإشغالات المختلفة.

وشارك في الحملة نواب رئيس المدينة، وشرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى ، بجانب لجنة المتابعة الميدانية التي شكلها محافظ أسوان للمتابعة الدقيقة لتعليمات وتوجيهات المحافظ أثناء جولاته الميدانية أو رداً على الشكاوى الواردة .

كان اللواء أشرف عطية قد شدد خلال اجتماع أمس على ضرورة مصادرة المكابس الخاصة بمخازن الخردة وإصدار قرارات غلق فورى لها ، بجانب منع خروج أي سيارة محملة بالمخلفات للحد من ظاهرة إنتشار النباشين و سرقات أغطية بالوعات الصرف الصحى وغيرها من الممتلكات العامة ، ويتكامل ذلك مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بشكل دورى.

والتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات المتخصصة فى القطاع المعمارى والإنشاءات وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ وذلك فى إطار جهود المحافظة لجذب وتعظيم الخريطة الاستثمارية التي تم طرح مشروعاتها من أجل خلق فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى.

واستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي إقامة مركز خدمات لوجستية بمساحة 4.5 فدان بطريق مطار أسوان الدولى لخدمة حركة النقل التجارى تجاه الأسواق الإفريقية، بجانب إقامة مشروع تجاري ترفيهي بمساحة 4.5 فدان.

كما شهد لقاء محافظ أسوان بالمستثمرين عرض الخطوات التنفيذية والتصميمات الهندسية النابعة من الطراز المعماري الأسوانى لإنشاء أكبر مول تجاري على مساحة 10 ألاف م2 بحى اللوتس ( الإسكان المتميز ) والذى يستهدف توفير الخدمات التسويقية والتجارية والبنكية والترفيهية حيث مخطط أن يضم محلات تجارية وفروع بنوك ومطاعم وكافيهات وقاعات سينما و ملاهي ترفيهية للأطفال ومكاتب إدارية ومخازن ودورات مياه عمومية ، بجانب ساحة إنتظار للسيارات طبقاً للأكواد المصرية للجراجات ، بالإضافة إلى مصاعد وسلالم كهربائية.

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية على الجدية في التنفيذ ، مع ضرورة تحديد الأنشطة والخدمات الأساسية التي تلبى إحتياجات المواطنين المقيمين بحي اللوتس والأحياء المجاورة له ، وخاصة بعد مد شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية منها الطريق البديل للسادات وطريق فيلة / الشلال / المحمودية ، موجهاً بمراعاة احتياجات ذوي الإعاقة من الرمبات والفتحات وداخل دورات المياه العمومية لتسهيل حركتهم وتحقيق الاستفادة المثلى لهم من الخدمات المختلفة ، علاوة على اللاندسكيب والمسطحات الخضراء التي تتماشى مع التصميم المعماري .

جانب من أعمال حملة المداهمة بأسوان لمخازن الخردة والنباشين

جانب من أعمال حملة المداهمة بأسوان لمخازن الخردة والنباشين

جانب من أعمال حملة المداهمة بأسوان لمخازن الخردة والنباشين