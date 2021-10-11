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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمرضى نقص المناعة.. بيان هام من الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بجرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، محذرة من خطر الإصابة بالعدوى.

ووفقا لوكالة رويارز للأنباء، قال خبراء منظمة الصحة العالمية، إنه يجب تقديم الجرعة الإضافية كجزء من عملية موسعة لأن هؤلاء الأفراد أقل احتمالية للاستجابة بشكل كاف للتطعيم بعد سلسلة لقاحات أولية وهم معرضون بشدة لخطر الإصابة بـ فيروس كورونا شديد العدوي.

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وأوصت الصحة العالمية، بأن يتلقى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا جرعة إضافية من لقاح سينوفارم أو سينوفاك، بعد حوالي 1-3 أشهر من الانتهاء من جدولهم الزمني.

واستشهدت الصحة العالمية بأدلة في دراسات أجريت في أمريكا اللاتينية على أن أداؤهم أقل بمرور الوقت. وستقوم مجموعتها الاستشارية بمراجعة جميع البيانات العالمية حول الطلقات المعززة في اجتماع 11 نوفمبر.

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