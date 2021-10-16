فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

قناة السويس .. احتلت المركز الثاني، حسب تصنيف مجلة فوربس الأمريكية لقائمة أكبر 10 شركات لوجستية في الشرق الأوسط ، حيث برزت قناة السويس في المقدمة وتصدرت المركز الثاني.

وبحسب مجلة "فوربس"، كانت شركات الخدمات اللوجستية هي أيضًا عوامل تمكين رئيسية للبلاد وقطاعًا حيويًا في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من الفترة الصعبة التي يمر بها العالم بسبب وباء كورونا.



وضمن قائمة العام الحالي لأكبر 10 شركات لوجستية، احتلت هيئة قناة السويس المركز الثاني، حيث اعتمدت مجلة "فوربس" على بعض الاعتبارات للتصنيف، وكان من أبرزها حجم الشركة من حيث الأصول والإيرادات والقيمة السوقية، نسبة التجارة التي تمكن الشركة، وبالتالي أهميتها للاقتصاد، بالإضافة إلى كمية البضائع المنقولة أو المخزنة.

وفيما يلي نرصد أكبر 10 شركات لوجستية بالشرق الأوسط التي ضمتها قائمة فوربس:

1- دي بي ورلد أو موانئ دبي العالمية

احتلت شركة "دي بي ورلد" والتي يرأس إدارتها سلطان أحمد بن سليم، المركز الأول، حيث تعد واحدة من أكبر مشغلي الموانئ ومحطات الشحن في العالم، ويعمل بها أكثر من 56000 شخص في الشركة عبر 181 مركزًا على مستوى العالم.

وسجلت الشركة عائدات بقيمة 4.9 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 - بزيادة قدرها 21.3? عن نفس الفترة من العام الماضي.

2- هيئة قناة السويس

تعتبر قناة السويس، إحدى أهم المجاري البحرية في العالم، وأقصر رابط بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر.

ووفقًا لما ذكرته "فوربس"، يمر حوالي 12? من التجارة العالمية عبر قناة السويس كل عام، وتعتبر من أهم مصادر الدخل لمصر.

وأعلنت هيئة قناة السويس، أن إيرادات القناة بلغت 3 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 8.6? مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020، وخلال النصف الأول من عام 2021، تم إبحار 9763 سفينة عبر القناة.

3- الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"

احتلت الهيئة العامة للموانئ السعودية ــ التي تشرف على 6 موانئ تجارية و3 موانئ صناعية مع 214 منصة ــ المركز الثالث في قائمة فوربس لأكبر 10 شركات لوجستية.

وتأسست الهيئة في عام 1976، وتغطي مساحة 12.5 كيلومتر مربع بالمملكة، وتتعامل مع أكثر من 65? من جميع البضائع المستوردة عبر الموانئ السعودية.

4- مجموعة أسياد - ASYAD

وللمزيد حول التعرف على انجازات قناة السويس .. تابع الفيديو جراف التالي: