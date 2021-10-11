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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركات أوروبا تعود للفحم بعد ارتفاع أسعار الغاز

صدى البلد

قال تقرير "بنك أوف أمريكا" إن الشركات الأوروبية تتحول إلى سوق الفحم الحجري بسبب ارتفاع أسعار الغاز، في حين تحطم أسعار الفحم أيضاً أرقاما قياسية.

 

وأوضح التقرير أنه على الرغم من كون سوق الفحم محدودا بالأساس، إلا أن أزمة ارتفاع أسعار الغاز دفعت الشركات للاتجاه لتوليد الطاقة من الفحم، وبينما كان توليد الفحم الأوروبي مقيدا بأسعار الكربون القياسية في أوائل الصيف، بالتالي فتح النمو الكبير لأسعار الغاز الطبيعي الباب للانتقال من الغاز إلى الفحم.

 

وبالفعل، ارتفع سعر الفحم الحجري المستخدم في توليد الطاقة حتى 250 دولارا للطن ليصل إلى أعلى مستوى في التاريخ، بحسب التقرير.

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ويضطر المستهلكون في أوروبا إلى التنافس على كميات مجانية من الفحم مع المشترين في آسيا، حيث يوجد أيضا نقص في الفحم، مما يساهم أيضًا في ارتفاع الأسعار.

 

وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا في السادس من الشهر الجاري، إلى مستويات قياسية، وتجاوز للمرة الأولى في التاريخ، 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، بعدها أخذ في التراجع إلى دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

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