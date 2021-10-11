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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في ختام زيارته للقاهرة.. رئيس كانتربري يتفقد وحدة الصم الأسقفية ويترأس قداسًا بمصر القديمة

رئيس كانتربري يتفقد
رئيس "كانتربري" يتفقد وحدة الصم الأسقفية

تفقد جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري وحدة الصم الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية بمصر برفقة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة ، حيث استمع إلى شرح مفصل عن أنشطة الوحدة.

 

من جانبها ، قالت دكتورة ماري إسحق، أثناء الزيارة إن وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية حيث تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي ، وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

 

وتعرف ويلبي على مشروع ترجمة الكتاب المقدس للغة الإشارة الذي ترعاه الكنيسة الأسقفية حيث تابع أخر مستجدات هذا العمل مع القائمين على المشروع.

 

خلال الزيارة، شارك ويلبي في أحد الأنشطة الرياضية التي نظمها مشروع معًا نزرع شجرة أمل الذي يجمع بين شباب مسلمين وأقباط بهدف إثراء ثقافة الحوار والعيش المشترك بين الجميع.

 

واختتم ويلبي زيارته بترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة يسوع نور العالم الأسقفية وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة.

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رئيس أساقفة كانتربري الأسقفية وحدة الصم الأسقفية الدكتور سامي فوزي دكتورة مارى إسحق الصم مشروع ترجمة الكتاب المقدس

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