المفوضية العليا للانتخابات العراقية: 9 ملايين عراقي أدلوا بأصواتهم

قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إنه تم إعلان نتائج أولية لـ83 دائرة انتخابية في 18 محافظة عراقية.

وتابعت خلال مؤتمر صحفي،:" أكثر من 9 ملايين عراقي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي جرت، الأحد، مشيرة إلى أن نسبة التصويت بلغت 41%.

وأشارت إلي أن خطة تأمين العملية الانتخابية في العراق لم تشهد أي مظاهر مسلحة، مشيرة إلى أن الانتخابات أجريت للمرة الأولى منذ سنوات دون الحاجة إلى فرض حظر للتجول.

وأوضح رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، أن نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للإلكتروني في التصويت الخاص والعام، لافتاً إلى أنه تم ضبط أكثر من 200 مخالف حاولوا التأثير على الانتخابات.

