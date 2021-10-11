حكم لبس البنطلون للنساء.. دار الإفتاء: جائز بـ 4 شروط

حكم لبس البنطلون للنساء.. ما بين تحريم وتشبيه وتبرير تظل قضية لبس المرأة البنطلون واحدة من الأمور التي تجد فرقاً وتحزبات مختلفة والحكم على ما ترتديه من النساء بألفاظ لا تصح ولا تستقيم مع الأخلاق والآداب.. وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سائل يقول: ما حكم لبس البنطلون للنساء؟

حكم لبس البنطلون للنساء

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن مسألة لبس البنطلون بأنواع لا يجوز التعميم فيها خاصة في ظل وجود صور متعددة منه، مشيراً إلى أن الدار تتعامل مع البنطلون شأنه شأن سائر اللبس للمرأة ينبغي توافر شروطه الشرعية.

ولفت عاشور إلى أنه من بين تلك الشروط:" ألا يشف، ولا يصف، أو ثوب رث أو يظهر العورة"، وهذه الأمور فيها الحفاظ على المرأة لا تقييدها أو حبس حريتها.

وشدد المستشار الأكاديمي للمفتي على ضرورة السؤال عن حكم صورة معينة من البنطلون أو لبس معين دون تعميم حتى لا يكون هناك إحراج للمستفتى في السؤال عن شيء والقصد آخر وبالتالي يكون الحكم في غير محله.

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لبس المرأة للبنطلون

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلاً: إن لبس المرأة للبنطلون جائز شرعاً بشروط وهي أن يكون واسعاً وليس واصفاً ولا كاشفاً ولا شفافاً.

وأضاف أمين الفتوى أن من شروط لبس المرأة للبنطلون أيضاً أن ترتدى فوقه شيئا يصل إلى الركبتين أو يكون قريباً منها، مؤكداً أنه إذا توفرت هذه الشروط فى البنطلون فيجوز للمرأة أن ترتديه.

حكم لبس البادي للمرأة

وقال الشيخ عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «ما حكم لبس البادي للمرأة؟» إنه يشترط في البادي الذي ترتديه المرأة وكذلك ملابسها، ألا يصف ولا يشف ولا يحدد أعضاء الجسد، مؤكدًا أن جسد المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين.

وشدد على أن المطلوب في زي المرأة المسلمة أن يكون ساترًا لجسدها، لا يشفُّ ولا يصفُ ولا يكشفُ شيئًا مما يجب ستره، فهذه مواصفات الزي الشرعي للمرأة.