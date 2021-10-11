عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شركة مياه سيناء يتفقد محطتي بالوظة ورمانة

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء

تفقد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، محطة مياه بالوظة  و التي تصل الطاقة الإنتاجية لها ٤٠٠٠٠ م٣/يوم . وتأتي هذه الزيارة ضمن جولته بقطاع شمال سيناء للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات و الخطوط الناقلة للمياه.

 

ووجه عرفة، في بيان صادر عن الشركة، بسرعة إزالة أي تعديات علي الخطوط الناقلة للمياه بكل قوة وحزم لضمان وصول المياه للمدن الواقعة في نهايات الخطوط، مضيفا أن وصول المياه لمدينتي العريش و الشيخ زويد أمر حتمي لا يقبل أي تهاون.

شمال سيناء في 24 ساعة.. دورة تدريبية للتعريف بمنظومة الاشتراطات البنائية.. وتفقد محطتي تحلية مياه البحر

شمال سيناء.. افتتاح مشروعات خدمية جديدة بالشيخ زويد

و في إطار الجولة ذاتها، تفقد عرفة محطة رافع مياه رمانة والتى تصل سعتها التخزينية إلي ٤٠٠٠م٣ ، مشيرا  إلى أنه يجري فى الوقت الحالي دراسات فنية متعمقة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات التي دخلت الخدمة مؤخرا بما يعود بالنفع علي المواطنين في المقام الأول وأن جودة الخدمات المقدمة للمواطن أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.
 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء شمال وجنوب سيناء خطوط المياة مال واعمال اخبار مصر

موضوعات متعلقة

تكليف هشام درة برئاسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ أسيوط والوادي الجديد

ترشيحاتنا

تشكيل الفراعنة .. موعد مباراة مصر وليبيا والقنوات الناقلة

بعد ارتفاع عدد الوفيات.. الصحة العالمية تدعو لتنفيذ إجراءات تنقذ ملايين البشر

الأعلى للإعلام تستعد لأسبوع القاهرة للمياه وتثمن جهود الدولة للحفاظ على النيل

التيار الصدري يعلن تصدره نتائج انتخابات العراق

نوستالجيا|زى النهارده.. إنبي يسقط الزمالك بثنائية ويتوج بلقب كأس مصر

بعد طرحها في السعودية.. سعر ومواصفات مرسيدس اس كلاس 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فوز الجابون على أنجولا.. ترتيب مجموعة الفراعنة قبل مباراة مصر وليبيا

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

صدام عنيف.. صحيفة جنوب إفريقية تلمح لرحيل بيتسو موسيمانى عن الأهلي

طهران تستعد للحرب.. الجيش الإيراني يعلن عن إجراء مناورات عسكرية

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

بالأسماء .. 6 لاعبين صداع في رأس كيروش قبل مواجهة مصر وليبيا

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.. صور

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

فيديو

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

ليست مشهدا من عمل درامي.. شاهد|طرق شيطانية لعصابة نسائية في اصطياد ضحاياها

فضحه ممثل شاب.. قصة اتهام شادي خلف بالتحرش وهتك العرض.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

آية السيد فرحات تكتب: الحياة نضال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ