رئيس شركة مياه سيناء يتفقد محطتي بالوظة ورمانة

تفقد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، محطة مياه بالوظة و التي تصل الطاقة الإنتاجية لها ٤٠٠٠٠ م٣/يوم . وتأتي هذه الزيارة ضمن جولته بقطاع شمال سيناء للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات و الخطوط الناقلة للمياه.

ووجه عرفة، في بيان صادر عن الشركة، بسرعة إزالة أي تعديات علي الخطوط الناقلة للمياه بكل قوة وحزم لضمان وصول المياه للمدن الواقعة في نهايات الخطوط، مضيفا أن وصول المياه لمدينتي العريش و الشيخ زويد أمر حتمي لا يقبل أي تهاون.

و في إطار الجولة ذاتها، تفقد عرفة محطة رافع مياه رمانة والتى تصل سعتها التخزينية إلي ٤٠٠٠م٣ ، مشيرا إلى أنه يجري فى الوقت الحالي دراسات فنية متعمقة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات التي دخلت الخدمة مؤخرا بما يعود بالنفع علي المواطنين في المقام الأول وأن جودة الخدمات المقدمة للمواطن أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.

