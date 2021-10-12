اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها في القليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب فى القليوبية قطع المياه اليوم الثلاثاء عن مدينة قها اعتبارا من الساعة الثانيه بعد الظهر وحتى الساعة الخامسه مساء وذلك لعمل صيانه وغسيل شبكات المياه.

أقرا أيضا:

محافظ القليوبية يؤكد على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس



واهابت شركة مياه القليوبية المواطنين بعمل احتياطتهم من تخزين احتياجتهم من المياه في هذا التوقيت ولحين عودة المياه مرة اخرى.



من ناحية أخري قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية، إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب على مستوى المحافظة للتحقيق بسبب “التزويغ من العمل” وعدم الحضور، حيث قام بتكليف محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد محمد إمام من العاملين بالإدارة بمتابعة عدد من مراكز الشباب بنطاق إدارتي طوخ وشبين القناطر.



وفي إدارة شباب طوخ تم متابعة مركز شباب الناصرية ودندنا والدير وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ الإجراءات الاحترازية والوقاية ضد مرض كورونا.



كما شملت المتابعة في إدارة شباب طوخ مركز شباب ميت كنانة ومنشية مشتهر، ومشتهر، وتبين غياب بعض العاملين بهم. أما مركز شباب عرب الغديري وجد مغلقًا في أوقات العمل الرسمية.



وفي إدارة شباب شبين القناطر تم متابعة مركز شباب كفر طحوريا والأحراز، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، بينما مركز شباب القلزم وكفر الصهبي والشيخة سالمة كانوا مغلقين في أوقات العمل الرسمية. كما تابعت اللجنة الحضانة الكائنة بمركز شباب ميت كنانة ومركز شباب الناصرية بطوخ.



وأوصت اللجنة جميع مراكز الشباب بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمرض كورونا المستجد وتنقية العضوية والعمل على زيادتها، في حين أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.