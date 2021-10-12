عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها في القليوبية

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب فى القليوبية قطع المياه اليوم الثلاثاء عن مدينة قها اعتبارا من الساعة الثانيه بعد الظهر وحتى الساعة الخامسه مساء وذلك لعمل صيانه وغسيل شبكات المياه.

 

أقرا أيضا:
محافظ القليوبية يؤكد على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس


واهابت شركة مياه القليوبية المواطنين بعمل احتياطتهم من تخزين احتياجتهم من المياه في هذا التوقيت ولحين عودة المياه مرة اخرى.


من ناحية أخري قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية، إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب على مستوى المحافظة للتحقيق بسبب “التزويغ من العمل” وعدم الحضور، حيث قام بتكليف محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد محمد إمام من العاملين بالإدارة بمتابعة عدد من مراكز الشباب بنطاق إدارتي طوخ وشبين القناطر.


وفي إدارة شباب طوخ تم متابعة مركز شباب الناصرية ودندنا والدير وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ الإجراءات الاحترازية والوقاية ضد مرض كورونا.


كما شملت المتابعة في إدارة شباب طوخ مركز شباب ميت كنانة ومنشية مشتهر، ومشتهر، وتبين غياب بعض العاملين بهم. أما مركز شباب عرب الغديري وجد مغلقًا في أوقات العمل الرسمية.


وفي إدارة شباب شبين القناطر تم متابعة مركز شباب  كفر طحوريا والأحراز، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، بينما مركز شباب القلزم وكفر الصهبي والشيخة سالمة كانوا مغلقين في أوقات العمل الرسمية. كما تابعت اللجنة الحضانة الكائنة بمركز شباب ميت كنانة ومركز شباب الناصرية بطوخ.


وأوصت اللجنة جميع مراكز الشباب بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمرض كورونا المستجد وتنقية العضوية والعمل على زيادتها، في حين أمر  الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

القليوبية رئيس شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب محافظة القليوبية قطع المياة

موضوعات متعلقة

جولات مكثفة لقيادات تعليم القليوبية فى ثانى أيام العام الدراسى.. صور

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات وملاحقة الباعة الجائلين في بنها

بسبب التزويغ.. إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

أول رد من تعليم القليوبية حول واقعة جلوس طلاب مدرسة بالخانكة على الأرض

ترشيحاتنا

سعيد عامر: الاحتفال بالمولد النبوي يستوجب الاقتداء بصفاته الحميدة في معاملتنا.. فيديو

حكم شراء سيارة عن طريق البنك

حماية المستهلك: نستهدف وجود 1000 مركز بالقائمة البيضاء لمراكز صيانة السلع المعمرة خلال 2022

التمويل العقاري| الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية بمساحات تصل لـ150 مترا.. تفاصيل

مضادة للقنابل وتعمل بالهيدروجين.. بي ام دبليو تكشف عن ix5 VR6

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل الميكروباص الغارق "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

الداخلية تكشف حقيقة بيع ملابس نسائية بمترو الأنفاق

البحوث الفلكية: زالزال بقوة 6.4 جنوب جزيرة كريت شعر به المصريون منذ قليل

ينذر بكارثة.. السيسي يحذر من التدهور في التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة

مكافأة ضخمة.. اتحاد الكرة يفاجئ لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على ليبيا

أبوها مات وأمها سافرت.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد عمها وعمتها بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

فيديو

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

فيديو جراف.. الستات كلمة السر.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي وموسيماني

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

المزيد

ساحة رأي

محمد سعيد العوضي يكتب: الحب.. قاتلٌ أم مظلوم؟!

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ