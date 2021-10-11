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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يقدم روشتة للقضاء على قوائم الانتظار الطبية

قوائم الانتظار
قوائم الانتظار

قال سامح حبيب عضو مجلس النواب، إن وجود قاعدة بيانات متكاملة تضم بيانات كافة المستشفيات الحكومية أصبح أمرا مهما وضروريا ولكن يجب أن يتم إنشاء مكاتب بكل محافظة مسؤولة عن الشئون الطبية من قوائم انتظار لغيرها حتي يتم الاستجابة سريعا لخدمات المواطن.

وأكد “حبيب” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن بعض القطاعات طبقت نظام القاعدة المتكاملة مثل قطاعي البترول والكهرباء وربط السيستم الخاص بالمستشفيات ببعضها ببعض مهم جدا ولكن هناك مشكلة تقابل المواطن وهي الشراء الموحد والتي تتمثل في تأخر الاستجابة برغم كونها تقضى علي ظاهرة الفساد.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تأخر الاستجابة نتيجة عدم وجود مكاتب خاصة بالشئون الطبية مسؤولة عن كل محافظة ولذلك أصبح هناك ضرورة لوجود هذه المراكز لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين والقضاء علي قوائم الانتظار وغيرها.

قاعدة بيانات متكاملة 

طالب النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم بيانات كافة  المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو تلك التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك نقص فى عدد أسرة الرعاية المركزة وهذا الأمر يكلف المرضى الكثير في البحث عن أماكن شاغرة، وفى حال انشاء قاعدة بيانات لكافة المستشفيات وربطها بشبكة واحدة يتجه المريض إلى مكان واحد أو يتصل بخط ساخن من أجل معرفة الأماكن الشاغرة الأقرب إليه أو المتوفرة بشكل عام ومن ثم توفير الوقت والجهد وإعلاء مصلحة المرضى أولا للحصول على الخدمة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من هذه البيانات سريعا، ففى الوقت الذى شرعت الدولة فى ميكنة الخدمات لابد من توافر قاعدة بيانات لكافة القطاعات، وفى القلب منها قطاع الصحة الذى يعد من أهم وأبرز القطاعات الخدمية على الإطلاق لتسهيل الحصول على الخدمة اللازمة، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت نقص ملحوظ فى أسرة الرعاية المركزة فى عدد من المستشفيات.

وأشاد عبد الله، بما شهده قطاع الصحة خلال الفترة الأخيرة من إنجازات كبيرة واهتمام من قبل القيادة السياسية، مطالبا ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض وسهولة الحصول على الخدمة وفى نفس الوقت حتى يشعر المواطن بما تم من إنجازات في واحد من أهم وأبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.

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