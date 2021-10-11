سفير مصر الجديد بالڤاتيكان يزور البابا تواضروس الثاني

قام السفير محمود طلعت سفير جمهورية مصر العربية الجديد بدولة الڤاتيكان والذي سيتسلم مهام عمله منتصف شهر نوڤمبر القادم بزيارة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

رافقه أثناء الزيارة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما ومجدي سامي مسئول العلاقات العامة بالمركز.



تناول اللقاء رؤية الكنيسة القبطية للعلاقات مع الڤاتيكان في ظل الروابط القوية بين قداسة البابا تواضروس وقداسة البابا فرنسيس الثاني بابا الڤاتيكان، وبحث أوجه التعاون لإحياء مسار زيارة العائلة المقدسة لمصر.



وفي ختام اللقاء قام قداسة البابا بإهدائهم أيقونة لزيارة العائلة المقدسة لمصر، متمنياً للسفير الجديد التوفيق في مهامه الدبلوماسية.