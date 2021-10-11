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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن طلاب فصول خدمات الثانوية العامة المسائية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارات من أولياء أمور الطلاب المقيدين بفصول خدمات الثانوية العامة المسائية عن موعد بدء الدراسة بهذه الفصول.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم: إن الدراسة بفصول الخدمات للثانوية العامة المسائية بدأت في نفس موعد بدء الدراسة لزملائهم المنتظمين بفصول الثانوية العادية بالعام الدراسي الحالي.

 

وأوضحت الوزارة ، أن طلاب الخدمات يعاملون معاملة الطلاب المنتظمين بالدراسة المقيدين قيدا قانونيا بالمدارس الرسمية الحكومية.

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جدير بالذكر أن  فصول الخدمات هي فصول مخصصة لمن لديه إشكالية في القبول في مدارس الثانوية العامة، نظرا لارتفاع الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الثانوية.

 

وهذه الفصول لا تختلف عن فصول الثانوي العادي إلا في المواعيد، حيث إنها فترة مسائية ومصروفاتها أعلى وبمجموع أقل.

 

شروط التقديم في نظام الثانوي الخدمات

  • يشترط أن يكون الطالب المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية العامة، ولا يقبل الحاصلون على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو الإعدادية المهنية.
  • يجب أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية في نفس عام التقديم، ويستثنى هذا الشرط في حالة وحود أماكن خالية في فصول الخدمات، وفي هذه الحالة يقبل حاملي الإعدادية بالعام السابق.
  • بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام السابق، يجب عليهم مراعاة قضاء سنة دراسية واحدة في الصف الأول الثانوي، ولا يحق لهم الإعادة.
  • يجب أن لا يزيد عمر الطالب أو الطالبة عن 18 عام في أول أكتوبر من عام التقديم.
  • تبدأ الدراسة بنظام ثانوي الخدمات بعد أسبوع من بدء الدراسة بنظام الثانوي العام بالمدارس الرسمية.
  • نظام ثانوي الخدمات لا يتم فيه احتساب أعمال سنة أو إجراء امتحانات عملية.
  • لا يحق للطلاب بفصول من ثانوي الخدمات التحويل إلى أي من المدارس الرسمية أو الخاصة.
  • لا يوجد فرق بين طلاب ثانوي الخدمات، والثانوي العام، فيما يخص قواعد القبول التي تحددها جهات الاختصاص، وأمور شئون الطلبة والامتحانات، وقواعد الفصل وإعادة القيد، وكذلك قانون التجنيد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في ثانوي الخدمات 2021-2022

  • عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء، مدون عليها بالأسفل الاسم رباعي.
  • شهادة الميلاد كمبيوتر + 5 صور.
  • البطاقة الصحية للطالب معتمدة من التأمين الصحي.
  • استمارة النجاح بالشهادة الإعدادية + 5 صور طبق الأصل “مختومة بختم النسر”.
  • عدد 4 صور من بطاقة ولي الأمر مدون عليها العنوان بالتفصيل ورقمين تليفون.
  • الرسوم الدراسية المقررة.

 

التربية والتعليم خدمات الثانوية العامة الثانوية العامة المسائية الثانوية العامة التعليم

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