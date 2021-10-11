في عيد ميلاده الـ 60 .. تعرف على سر شباب عمرو دياب الدائم

قال الإعلامي تامر أمين ، أن اليوم يوافق عيد ميلاد الفنان عمرو دياب قائلا " كل عام وانت نجم وكل عام وانت تسعدنا ومصدر للسعادة والفن والإلهام ".

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، أن عمرو دياب مواليد 11 أكتوبر عام 1961 واليوم يتم عمره 60 سنة، مؤكدا أن سر شباب عمرو دياب هو حفاظه على نفسه واهتمامه بنفسه من خلال نظام غذائي معين بالإضافة إلى أنه غير مدخن.

وأوضح تامر أمين ، أن عمرو دياب يحافظ على نفسه جيدا ، مؤكدا أن دياب له برنامج رياضي يومي " عذاب " ، لافتا إلى أن دياب فنان بجسد شخص رياضي محترف وهذا هو سر شبابه حتى الآن .