تفاصيل جديدة عن مازدا 6 السيدان موديل 2023

تعد الشركة اليابانية العريقة مازدا، واحدة من أشهر وأعرق الشركات اليابانية في السوق العالمي للسيارات، وتشتهر بإصداراتها المميزة، وتسعي الشركة اليابانية لإعادة إنتاج سيارتها السيدان الشهيرة مازدا 6 ، وطرحها في عام 2023 لتكون سيارة الجيل الجديد .

و مع اقتراب موعد طرح السيارة العام بعد المقبل؛ تظهر مزيد من التفاصيل عن السيارة تجعلنا نتعرف عليها بصورة أكثر، حيث ستأتي مازدا 6 موديل 2023 بمحرك يعمل بالبنزين V6 مصنوع بشكل خطي، بتقنية skyactiv-X، بسعة 2000 سي سي، وقوة 165 حصان، كما ستحصل علي محرك كهربائي 48 فولت بنظام دفع كلي للعجلات، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات .

و من الداخل ستتوفر السيارة بوسائل ترفيهية حديثة مع نظام ملاحة متطور ومداخل اتصال مع أجهزة الهاتف المحمول والكومبيوتر، ودعم لأنظمة الهواتف والخرائط، كما ستحل بتصميم أنيق لمقصورتها الأمامية بخامات راقية من الجلد الفاخر وأنظمة التكييف وعزل الضوضاء وسماعات ستيريو.

و من ناحية التصميم والهيكل الخارجي تخطط مازدا لجذب الأنظار من خلال تطوير التصميم الخارجي حيث استلهمته من نموذج سيارة فيجن كوبيه الاختبارية التي ظهرت سابقاً في معرض طوكيو للسيارات عام 2017 .

و أضافة عدة لمسات على الأجناب، مع شبك أمامي كبير الحجم؛ لتظهر السيارة بأفضل شكل ممكن لها، مع وجود عجلات رياضية بقياس 19 بوصة، ومصابيح إضاءة بتصميم جديد وأنيق.

ولم تكشف مازدا عن أي تفاصيل رسمية حتى الآن عن سعر سيارتها الجديدة القادمة.