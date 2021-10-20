عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل..سعر شيفروليه كروز موديل 2017

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر شيفروليه كروز موديل 2017

استطاعت السيارة شيفروليه كروز أن تكتسب شهرة واسعة داخل السوق المصري للسيارات، حيث نالت سمعة طيبة بفضل عدة مقاومات مثل، توافر قطع الغيار الخاصة بها، إلى جانب استهلاكها المناسب في الوقود .

كما تتمتع السيارة شيفروليه كروز بالمقاومات الميكانيكية العالية والسرعة المرتفعة ، مما أدى إلى انتشارها بشكل كبير داخل الشوارع المصرية.

تتمتع سيارة شيفروليه كروز موديل 2017 بمحرك سعة 1.6 لتر، يولد قوة قدرها 116 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن .متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ويمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في خلال 13 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 185 كم/س، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود إلى 7.3 لتر لكل 100 كم.

دعمت شيفروليه كروز موديل 2017 بمصابيح هالوجين مدمج بها إضاءة نهارية من فئة LED، و بها عدد 2 وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي، ونظام المكابح المانعة للإنزلاق ABS  ، ونظام التحكم بالثبات ألكتروني ESP، كما توفر نظام غلق مركزي للأبواب ومستشعرات للاصطفاف، ونظام أمان للأطفال بالخلف.

كما حصلت على مفتاح بوحدة تحكم عن بعد، مع جهاز تنبيه ونظام لمنع إدارة المحرك لحماية السيارة، إلى جانب كمبيوتر الرحلات الداخلي، مرايا كهربائية، والنظام الصوتي المكون من 4 مكبرات صوتية، مع خاصية توصيل الهاتف من خلال مخارج من فئة USB و AUX ، وتتوفر الفئة الأعلى وحدة تحكم بالنظام الصوتي مدمجة بعجلة القيادة،  وجنوط رياضية بقياس 16 بوصة.

يبلغ الطول الكلي للسيارة شيفروليه كروز موديل 2017 بـ 4.641 متر، وعرضها 1.797 متر، وارتفاعها 1.477 متر، ويبلغ طول قاعدة العجلات 2.685 متر، ووزن السيارة الكلي 1338 كجم، وتصل سعة حقيبة التخزين الخلفية إلى 400 لتر، وسعة خزان الوقود 60 لتر.

وتتراوح أسعار شيفروليه كروز موديل 2017 في سوق المستعمل من 200 ألف الي 245 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

شيفروليه كروز السوق المصري شيفروليه كروز موديل 2017

موضوعات متعلقة

باقة 25 ألف دينار .. أسعار ومواصفات 5 سيارات SUV موديل 2021 في الكويت

أحدث أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2022 في مصر

الميكانيكى بيقولك.. تعرف على أعراض تلف كونتاكت السيارة

بعد طرحها في السعودية.. سعر ومواصفات مرسيدس اس كلاس 2022

سوق المستعمل.. سعر بروتون ساجا موديل 2018

مقارنة بين أودي A3 وفولكس باسات موديل 2022.. صور

الميكانيكي بيقولك.. أهم 4 نصائح لهواة تعديل السيارات

سوق المستعمل .. سعر كيا سيراتو موديل 2009

ترشيحاتنا

بالسعر والمواصفات .. تعرف على السيارة الخارقة مكلارين سبيداتيل

بشاشة فائقة الجودة.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو القادم iQOO Z5x

هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة ؟.. علي جمعة يجيب

تعرف على اختصاصات وموارد الصندوق المركزي للضمان الإجتماعي

في ذكرى وفاتها.. من هي حفيدة الفنانة الراحلة نعيمة الصغير

محمود فتح الله: بيراميدز يستهدف حصد البطولة الأولى في تاريخه بالموسم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث .. فيديو

عروس تلفظ أنفاسها بعد تعرضها للذبح في الدقهلية

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

المحلل الشرعي يتراجع عن تصريحاته: قالولي هتبقي نجم ولم أتزوج 33 مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ