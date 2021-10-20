سوق المستعمل..سعر شيفروليه كروز موديل 2017

استطاعت السيارة شيفروليه كروز أن تكتسب شهرة واسعة داخل السوق المصري للسيارات، حيث نالت سمعة طيبة بفضل عدة مقاومات مثل، توافر قطع الغيار الخاصة بها، إلى جانب استهلاكها المناسب في الوقود .

كما تتمتع السيارة شيفروليه كروز بالمقاومات الميكانيكية العالية والسرعة المرتفعة ، مما أدى إلى انتشارها بشكل كبير داخل الشوارع المصرية.

تتمتع سيارة شيفروليه كروز موديل 2017 بمحرك سعة 1.6 لتر، يولد قوة قدرها 116 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن .متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ويمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في خلال 13 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 185 كم/س، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود إلى 7.3 لتر لكل 100 كم.

دعمت شيفروليه كروز موديل 2017 بمصابيح هالوجين مدمج بها إضاءة نهارية من فئة LED، و بها عدد 2 وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي، ونظام المكابح المانعة للإنزلاق ABS ، ونظام التحكم بالثبات ألكتروني ESP، كما توفر نظام غلق مركزي للأبواب ومستشعرات للاصطفاف، ونظام أمان للأطفال بالخلف.

كما حصلت على مفتاح بوحدة تحكم عن بعد، مع جهاز تنبيه ونظام لمنع إدارة المحرك لحماية السيارة، إلى جانب كمبيوتر الرحلات الداخلي، مرايا كهربائية، والنظام الصوتي المكون من 4 مكبرات صوتية، مع خاصية توصيل الهاتف من خلال مخارج من فئة USB و AUX ، وتتوفر الفئة الأعلى وحدة تحكم بالنظام الصوتي مدمجة بعجلة القيادة، وجنوط رياضية بقياس 16 بوصة.

يبلغ الطول الكلي للسيارة شيفروليه كروز موديل 2017 بـ 4.641 متر، وعرضها 1.797 متر، وارتفاعها 1.477 متر، ويبلغ طول قاعدة العجلات 2.685 متر، ووزن السيارة الكلي 1338 كجم، وتصل سعة حقيبة التخزين الخلفية إلى 400 لتر، وسعة خزان الوقود 60 لتر.

وتتراوح أسعار شيفروليه كروز موديل 2017 في سوق المستعمل من 200 ألف الي 245 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.