تغييرات في أسعار شيفروليه اوبترا موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت اسعار السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وقدرت قيمة الزيادة السعرية بـ3500 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تتوافر عبر 4 فئات من التجهيزات.

مواصفات السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022

تستطيع السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 أن تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 13.2 ثانية، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، قادر على انتاج قوة 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 147 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي سداسي السرعات يدفع السيارة عبر منظومة الجر الامامي للعجلات.

جاءت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 بنظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وعجلة قيادة للتحكم في الصوت مع الفئات الاعلى تجهيز، كما جاءت ايضا بفتحة سقف خاصة بهذة الفئات ايضا، مع عدة تجهيزات اخرى منها فرامل ABS، و EBD للتوزيع الالكتروني، وعدد 2 من الوسائد الهوائية الخاصة بالمقاعد الامامية.

أسعار السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 205 ألف جنيه بدلاً من 201.500 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT W ACCESSORIES 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 211.500 ألف جنيه بدلاً من 208 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2022محرك 1500 سي سي بسعر 220.900 ألف جنيه بدلاً من 217.400 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LUXURY W ACCESSORIES 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 227.400 ألف جنيه بدلاً من 223.900 ألف جنيه.