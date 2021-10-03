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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ شيفروليه كابتيفا 2021 .. صور

تعرف على الاسعار
تعرف على الاسعار الجديدة لـ شيفروليه كابتيفا 2021

تنتمي السيارة شيفروليه كابتيفا إلى فئة السيارت الرياضية متعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، والتي تقدم داخل السوق المصري للسيارت عبر 4 فئات من التجهيزات، وشهدت هذه النسخة حالة من الارتفاع بالقيمة السعرية لجميع الفئات بنسبة قدرت بـ 5000 جنيه.

مواصفات السيارة شيفروليه كابتيفا 2021

 

جاءت السيارة شيفروليه كابتيفا 2021 بصميم هيكلي يرتكز على عجلات رياضية، مع نسبة طول بلغت 4655 مم، وبعرض يقدر بـ 1836 مم، و 1760 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 847 لتر، بالاضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، ممع فتحة سقف كهربائية للفئات الاعلى تجهيزًا.

وتستمد السيارة شيفروليه كابتيفا 2021 قوتها من محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 255 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية تعمل عبر منظومة الدفع الامامي.

وتضم السيارة شيفروليه كابتيفا 2021 بقاة من وسائل الرفاهية والتحكم باختلاف الفئات المطروحة مثل، مقود حركة مالتي فانكشن متعدد المهام، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوساط المتعددة وانظمة الملاحة يبلغ قياسها 8 بوصة، ونظام صوتي وترفيهي يصل إلى 8 مكبرات صوتية، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ومستشعرات ركن وكاميرا خلفية.

اسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2021 في مصر

 

 الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 344.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 2021 محرك 1500 تيربو سي سي بسعر 369.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIER 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 389.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل PREMIER (7SEATS) 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 409.990 ألف جنيه

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