في عيد ميلاد طارق الدسوقي.. سبب بكائه في بداية مشواره الفني

يوافق اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر، عيد ميلاد الفنان طارق الدسوقي، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمحافظة القليوبية عام 1957، وبعد تخرجه في كلية التجارة، دفعه عشقه للفن للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

نشأته:

نشأ طارق الدسوقي، مع أسرة من الطبقة المتوسطة، فكان والده عاملا بالسكة الحديد، وأمه تعمل ممرضة بوزارة الصحة، بينما هو حصل على بكالريوس تجارة، من جامعة عين شمس، قبل التحاقه بمعهد الفنون المسرحية.

عمل طارق الدسوقي، في العديد من المسلسلات التلفزيونية من بينها: «حصاد الشر، في بيتنا رجل، ومازال النيل يجري، نار ورماد، زمن عماد الدين، عقبة بن نافع، موسي بن نصير، اللاعبون بالنار، زمن العطش».



إصابته بفيروس كورونا:



أصيب الفنان طارق الدسوقي بفيروس كورونا، وكشفت ابنته لوجينا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن مرور والدها بوعكة صحية وطالبت متابعيها بالدعاء له لتخطي هذه المحنة.

طارق الدسوقي و جلال الشرقاوي :



كشف الفنان طارق الدسوقي، عن واقعة اختياره للتمثيل المسرحي مع المخرج القدير جلال الشرقاوي من بين 800 ممثل وبعد التصفيات والاختبارات التمهيدية أصبحنا 80 ممثل والمفروض يتم اختيار 8 ممثلين منهم فقط وكنت ضمن هذه التصفية النهائية.

واضاف "طارق الدسوقي"، خلال لقائه فى برنامج " حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد" ، ان عند الوقوف امام المخرج جلال الشرقاوي وقمت بالاختبار بمشهد تمثيلي امام جعلني اعيد اكثر من مرة بحجة أنه لم يسمعني حيث كنت متعب نفسيا ولم أنام منذ أيام وقرر خروجي من الاختبار كي انام واستعد لليوم الثاني ويتم اختباري مرة اخري.

وتابع طارق الدسوقي :" الدموع تحجرت في عيوني وسالت دون وعي مني، وأحسست ان حلمي أن كون ممثل سيضيع ولكنب استعديت جيدا في اليوم التالي جيدا وتم اختبارب اول ممثل ونجحت وألتحقت بمعهد الفنون المسرحية وتم اختياري في اول عمل مسرحي لي بعد ااتخرج من إخراج العظيم جلال الشرقاوي وكانت بعدها الانطلاق في عالم التمثيل".

تزوج الفنان طارق الدسوقي من خارج الوسط الفني وانجب ثلاثة ابناء هم (لوجينا، واحمد، وهنا).