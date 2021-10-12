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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلا شيحة عبر إنستجرام: مطرنا بفضل الله ورحمته

صدى البلد

نشرت الفنانة حلا شيحة دعاء بعد سقوط الامطار عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و كتبت  حلا شيحة : وقت نزول المطر من الأوقات المبارك التي يستجيب الله فيه للدعاء، ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم اكثر من صيغة في الدعاء عن سقوط المطر ومنها «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به»،«مطرنا بفضل الله ورحمته».

ربنا يجمعنا على حبه..أول تعليق من حلا شيحة عن ردود الأفعال على صورتها بالحجاب

من الطلاق إلى هي دلوقتي غير محجبة.. تصريحات والد حلا شيحة المثيرة

يذكر ان نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، ترتدي فيها الحجاب بصورة كاملة على عكس عادتها خلال الفترة الماضية.

علقت حلا شيحة على صورتها بالحجاب قائلة:" مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله.. Feeling Blessed".

وجاء ذلك عقب تأكيد والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة على خلعها الحجاب، وعدم رجوعها إليه مرة أخرى في تصريحات إعلامية له.

وحل الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، ضيف على برنامج "حروف الجر”،  على محطة “نجوم إف إم”.

وتحدث والد حلا شيحة، عن الحجاب وقال:" أذكر مرة من المرات وأنا في العجمي ونازل مع زوجتي إلى الإسكندرية ووجدت مدرسة أطفال في الدخيلة طابور بنات صغار لم يكملوا الـ6 سنوات وكلهم مرتدين حجاب، فأنا صعقت وشعرت أن فيه  شئ غير طبيعي، لما بدأوا بعد ذلك يعملوا دعوة الحجاب  وكان الغرض من هذه الدعوة المبكرة انهم يريدون كل البنات والستات ان يرتدوا الحجاب حتى ينقل عبر سفارات العالم تقرير يقول إن الشارع المصري كله إخوان أو سلفيين أو إسلام سياسي وهذا نقل فعلا".

كما أضاف: "بدليل أنه لما قامت ثورتنا وخرجت من النجوع والقرى والمحافظات لم يصدقوا، لأن المعلومات لديهم أن الشارع المصري سلفي وإخواني، والغرض ليس دين على الإطلاق ولكن هو الاستحواذ على عقول المرأة لأنها تشكل الأم المصرية.

وتابع قائلاً: “خفت على بناتي خوف رهيب وقتها بالطبع، وارتداء الحجاب بالشكل الشديد وتغطية الرقبة شيء غريب وأقول هذا من باب الأمانة والصدق لمعنى المواطنة، والتمييز في الشكل يؤثر تأثير سيئ جدا، لما حلا ابنتي ارتدت الحجاب قلت لها سيأتي يوم لما يمتلئ إيمانك أن هذا لا دخل له بالله، ولما عادت عنه لم يؤثر أحد عليها وكانت قرأت طن كتب في هذا الأمر، وهي الآن غير محجبة، الحكاية مش حكاية التمثيل أو غيره، لكن إن الإنسان يكون حرا حقيقيا مفيش أي ضغط معنوي غير سوي يؤثر عليك، الجمال حالة من حالات المتغيرات”.

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