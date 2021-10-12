بعثة الزمالك تصل كينيا استعدادا للقاء توسكر في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى العاصمة الكينية نيروبي، منذ قليل؛ استعدادا لمواجهة توسكر الكيني، في الثانية من ظهر يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

و كان في استقبال البعثة، مندوب من السفارة المصرية في كينيا، حيث انتهت إجراءات الدخول سريعا، وتوجه الفريق بعدها لفندق الإقامة.

وسبق أن أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد



خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.



خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.



خط الهجوم: يوسف أوباما

ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق غدا الأربعاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم كلا من:



محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.