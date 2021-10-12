اليوم.. أحمد السقا يصل إلى الجونة استعدادا لتكريمه

الجونة

يصل الفنان أحمد السقا اليوم لمدينة الجونة استعدادا لتكريمه بحفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان التي تقام خلال الفترة من 14 إلي 22 أكتوبر.

بدأت تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق خلال أيام حيث يقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر، وتزينت المدينة بشعار المهرجان استعدادا لاستقبال الضيوف.

استعدادات مهرجان الجونة

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي وصناع السينما الأجانب من عدة دول.

ويمنح المهرجان جائزة (سينما من أجل الإنسانية) لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

وكان قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

وأضاف انتشال التميمي خلال تصريحات لتقرير لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية “شيرين سليمان”، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

وتابع انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجانات الدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.

كما أكد المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن هذا العام في وضع أفضل على وضع الإستعداد لمهرجان الجونة، مؤكدا أن الصناع والموزعين والمنتجين زادت ثقتهم في المهرجان .