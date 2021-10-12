إصابة 3 أشخاص في إنقلاب سيارة بالطريق الشرقي بأسيوط

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط القاهرة الصحراوي الشرقي، بالقرب من منطقة النقب بمركز أبنوب.



تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من منطقة النقب بطريق أسيوط القاهرة الصحراوي الشرقي ووجود مصابين.



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب السيارة رقم 7521 ن ه ج ملاكي المنيا مدخل منطقة النقب.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من "على. ش. ع" 37 عاما امين شرطة وتم نقله الى مستشفى أسيوط الجامعي.



كما أصيب " ماجد. م. م" 37 عاما مقيم المنيا، و " أمين. ن. م" 16 عاما طالب مقيم المنيا، تم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.