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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y20T بسعر رخيص ومعالج من كوالكوم

فيفو تطلق رسميا هاتف
فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y20T بسعر رخيص ومعالج من كوالكوم

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا عن هاتفها للفئة المتوسطة Vivo Y20T بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر مناسب أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.


وبحسب موقع GSMArena فإن الإعلان الرسمي عن هاتف  Vivo Y20T يأتي بعد شهر واحد فقط من إطلاقها هاتف Vivo Y21s، منفئة الهواتف المتوسطة والشابية أيضا. 

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سعر ومواصفات هاتف Vivo Y20T من فيفو 

Vivo Y20T launched in India
سعر ومواصفات هاتف Vivo Y20T من فيفو 


 ويأتي هاتف Vivo Y20T بشاشة من نوع LCD بحجم 6.51 بوصة، مع ثقب للكاميرا السيلفى على قطرة ماء، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 720  x 1600 وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.


ويقدم هاتف فيفو Vivo Y20T كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 13  ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 ، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل.


ويعمل هاتف فيفو Vivo Y20T ، بمعالج قوي من نوع Snapdragon  من شركة كوالكوم الأمريكية، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD. 


ويتم تشغيل هاتف Vivo Y20T بنظام التشغيل Android 11 OS، والذي يتميز بنظام التشغيل FunTouch OS 11.1، كما يوفر الهاتف ميزات أخرى مثل Dual 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0 ومنفذ USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم.


ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y20T، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ويبدأ سعر الهاتف من 205 دولارات أمريكية أى ما يعادل 3 آلاف و200 جنيه مصري، ويبدأ الحجز المسبق في الهند من اليوم.

 

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