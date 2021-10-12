سلطنة عمان.. الثلاثاء القادم إجازة رسمية

أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن الثلاثاء القادم 19 أكتوبر الحالي سيكون إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري بسلطنة عمان وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت إن المظاهر الدينية للاحتفال بذكرى المولد النبي؛ كقراءة القرآن الكريم، وتلاوة السيرة العطرة، وإحياء مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنشاد والتغني بمدائحه الكريمة وشمائله العظيمة، كل ذلك جائز ومستحب شرعًا.



وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن المولد النبوي الشريف سيوافق هذا العام الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 19 أكتوبر.

وحثت دار الإفتاء المصرية، المسلمين على الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطالبة إياهم بإحياء سنته وعدم الالتفات إلى من يحرم ذلك.