عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وثيقة التأمين للمصريين بالخارج حلم انتظرناه كثيرا

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوي

أكد المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب أن وثيقة التأمين للمصريين كان يمثل حلماً كبيراً لدى المصريين بالخارج بصفة عامة ولدى البرلمانيين المصريين بصفة خاصة مشيراً الى أن نواب الأمة كانوا يعانون أشد المعاناة عندما كان يتعرض اى مصرى بالخارج لأى مشكلة خاصة فيما يتعلق بنقل الجثامين.

 
وأشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج التى أعلنت فيها عن تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار "وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج" بدءا من يناير المقبل 2022، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تم تشكيلها العام الحالي 2021، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.


وأعلن المهندس عبد السلام خضراوى تأييده التام لتأكيد السفيرة نبيلة مكرم بأنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها،  لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات  الوفاة لعودة الجثمان،  وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه وأنه تم التوافق  بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك: 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.


كما اعلن المهندس عبد السلام خضراوى اتفاقه مع السفيرة نبيلة مكرم فى تقديم خالص الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق على دعمه للمبادرة وإصدار توجيهات بسرعة التنفيذ وكذلك الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وللجهات المعنية الأخرى، على التنسيق والتعاون لإصدار هذه الوثيقة بصورة متكاملة تليق بمواطنينا في الخارج وتلبي احتياجاتهم خاصة المتواجدين في دول الخليج العربي.


تجدر الإشارة الى أن وزارة الهجرة كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع كل من: الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج خاصة في دول الخليج العربي، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مصر وزيرة الهجرة مجلس النواب وزارة الداخلية المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

توقيع برتوكول تعاون بين الخطوط الجوية الإسرائيلية والمغربية

برلماني: القطن المصري يتألق عالميا بعد زيادة عدد الدول المستوردة

وان بلس تكشف عن ميزات خارقة في هاتفها OnePlus 9RT تجعله الأسرع على الإطلاق

سوريا.. قرار عاجل من الأسد بشأن ضباط القوات المسلحة

في ذكرى استشهاد الحسين.. العلماء: مقتله دليل على صدق نبوءة النبي.. ابن معاوية بريء من قتله.. وأهل الكوفة تخاذلوا في نصرته

سر قرار محمد مجدي أفشة بإلغاء حفل زفافه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ينذر بكارثة.. السيسي يحذر من التدهور في التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة

الإسكان: 90 % إعفاء من غرامات التأخير حال سداد المستحقات المتأخرة بالمدن الجديدة

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

بعد إصابته أمام ليبيا.. الحضري يوجه رسالة لـ محمد الشناوي

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

أبوها مات وأمها سافرت.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد عمها وعمتها بالقليوبية

قد تؤثر على الكهرباء.. تحذيرات من عاصفة تضرب الأرض اليوم وغدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

فيديو

فيديو جراف.. الستات كلمة السر.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي وموسيماني

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ