برلماني: وثيقة التأمين للمصريين بالخارج حلم انتظرناه كثيرا

أكد المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب أن وثيقة التأمين للمصريين كان يمثل حلماً كبيراً لدى المصريين بالخارج بصفة عامة ولدى البرلمانيين المصريين بصفة خاصة مشيراً الى أن نواب الأمة كانوا يعانون أشد المعاناة عندما كان يتعرض اى مصرى بالخارج لأى مشكلة خاصة فيما يتعلق بنقل الجثامين.



وأشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج التى أعلنت فيها عن تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار "وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج" بدءا من يناير المقبل 2022، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تم تشكيلها العام الحالي 2021، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.



وأعلن المهندس عبد السلام خضراوى تأييده التام لتأكيد السفيرة نبيلة مكرم بأنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه وأنه تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك: 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.



كما اعلن المهندس عبد السلام خضراوى اتفاقه مع السفيرة نبيلة مكرم فى تقديم خالص الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق على دعمه للمبادرة وإصدار توجيهات بسرعة التنفيذ وكذلك الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وللجهات المعنية الأخرى، على التنسيق والتعاون لإصدار هذه الوثيقة بصورة متكاملة تليق بمواطنينا في الخارج وتلبي احتياجاتهم خاصة المتواجدين في دول الخليج العربي.



تجدر الإشارة الى أن وزارة الهجرة كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع كل من: الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج خاصة في دول الخليج العربي، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.