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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونسكو تثمن جهود ملك المغرب في الدفاع عن القدس

ملك المغرب
ملك المغرب

اثنت المجموعة العربية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بالجهود الحثيثة التي يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة على المستويات الدبلوماسية، السياسية والاقتصادية.

 

بدوره ، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لـ”اليونسكو”، خالد عبد الغفار، في كلمة بالنيابة عن مجموعة الدول العربية أمام الدورة الـ 212 للمجلس التنفيذي للمنظمة الأممية، إن “المجموعة العربية تشيد بالجهود الحثيثة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة على المستويين الدبلوماسي والسياسي وأيضا الاقتصادي، من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع في مدينة القدس عبر وكالة بيت مال القدس الشريف”.


وبحسب صحيفة هسبريس المغربية، استحضر عبد الغفار، في هذا السياق، على سبيل المثال، بالبرنامج المسمى “مبادرات أهلية من أجل برنامج مستدام للتنمية البشرية في القدس 2020-2021″، الذي يدعم مشاريع ينفذها المجتمع المدني في المدينة المقدسة، تهم على الخصوص مجالات التكوين، وتطوير الكفاءات في المهن المدرة للدخل وتمكين المرأة.

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وشدد الوزير المصري على أن “المجموعة العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني تظل أولوية بالنسبة للأمة العربية”.

 

وافتتحت الدورة الـ 212 للمجلس التنفيذي لـ”اليونسكو”، أمس الإثنين، بمشاركة المغرب الذي يترأس سفيره المندوب الدائم، سمير الظهر، المجموعة العربية حاليا.

المغرب الأمم المتحدة وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار القضية الفلسطينية اليونسكو

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