الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في وفاة الأميرة للا مليكة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى الملك محمد السادس ملك المغرب في وفاة الأميرة للا مليكة.

وقال الملك سلمان في البرقية "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة الأميرة للا مليكة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المغرب الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة لملك المغرب محمد السادس في وفاة الأميرة للا مليكة.

وقال ولي العهد السعودي " تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة الأميرة للا مليكة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

ويوم الثلاثاء، نعت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، الأميرة للا مليكة، عمة العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وقالت الوزارة في بيان "بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم وكافة مكونات الشعب المغربي بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لجلالة الملك، ولجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة في هذا المصاب الجلل الذي لأراد لقضاء الله فيه، داعينه تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جنانه".

وأضاف البيان: "اعتباراً لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص الملك محمد السادس، على أن تتم جنازة الفقيدة، في إطار عائلي خاص، وحضور محدود جدًا، وذلك في احترام تام لهذه الإجراءات".