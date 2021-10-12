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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقل تلاميذ  مدرسة اعدادية بسيناء  لظهور تصدع في جدران المدرسة

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بسيناء يتابع الأعمال بمدارس سيناء

لجأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، الي نقل طلاب   مدرسة إعدادية بمركز  بئر العبد، بعد ظهور تصدعات في المبنى تحسبا لسقوط حجارة علي الطلاب .وذلك لاستكمال الدراسة في مدرسة اخري والقيام بأجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة المدرسة 

رفع كفاءة و تأهيل المدرسة
 

حيث تم عرض الموقف على مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لاتخاذ قرار بشأن إعادة رفع كفاءة و تأهيل المدرسة المتصدع جدرانها.

وقد اتخذت  إدارة بئر العبد التعليمية، قرار بنقل  طلاب مدرسة بالوظة الإعدادية إلي مقر مدرسة بالوظة الابتدائية للدراسة خلال الفترة المسائية، لاستكمال العام الدراسي.

وقال حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء أنه تم عرض الموقف علي اللواء المحافظ للموافقة علي عمل رفع كفاءة للمدرسة وإعادة تأهيل المنشآت داخلها حفاظا علي الطلاب 
 

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نقل طلاب مدرسة إعدادية تصدع

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