عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

فرق البحث مستمرة
فرق البحث مستمرة

كشف مصدر أمني حقيقة الفيديو المتداول على صفحات السوشيال ميديا ، بانتشال ميكروباص كوبرى الساحل الغارق فى مياه نهر النيل ، مؤكدا أن تلك المعلومات عارية من الصحة .

“ عمليات البحث مستمرة ”

وأوضح المصدر بأن فرق البحث مازالت مستمرة فى عملها بالاشتراك مع كافة الأجهزة الأمنية المختلفة لكشف ملابسات الحادث ، لافتا أنه فى حال ظهور أى مستجدات بشأن الواقعة سيتم الإعلان عنها لكشف الحقيقة .

فعلى مدار 3 أيام من البحث داخل مياه نهر النيل أعلى كوبرى الساحل بحثا عن اى اثار لميكروباص غارق او جثث من مستقليها حسبما رؤي شهود عيان ، حيث تضاربت الاحاديث والاقوال حول الحادث .

فقد تعاملت قوات الشرطة مع البلاغ بكل جدية على مدار 3 أيام عمل متواصلة ليل نهار ، حيث واصلوا عمليات المسح والبحث عن اى اثار الحادث ، وتم وضع جميع الاحتمالات حتى تتأكد من عدم صحة البلاغ أو تصل لنتيجة .

 

“ جهود الشرطة ”

شرطة المسطحات والضفادع البشرية بذلت جهودا مضنية في عمليات المسح نتيجة لقدرتها الإحترافية على الوصول لأصغر الأشياء تحت الماء لدرجة أنها استطاعت العثور على ( توك أطفال وسلاسل) من قاع النيل ، إلا أنها لم تجد أي أثر لميكروباص الساحل أو لأي جثة .

 

فيما استمع رجال الشرطة لاقوال الصيادين إللي كانوا متواجدين وقت الحادث وأكدوا أنهم " ولا شافوا ولا سمعوا حاجة سقطت في النيل " .

 

“ شهود العيان ”

كما رؤي خفراء وعاملين قاعات أفراح مطلة على النيل، الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوا سقوط سيارة من أعلى الكوبرى، كما أنهم لم يسمعوا صوت ارتطام أى جسم بالمياه.

 

وتضاربت الأقوال حول وجود كسر في حديد سور كوبري الساحل ، حيث اختلفت الروايات ما بين أنه أثار حادث سقوط الميكروباص وأخر تؤكد أنه نتيجة حادثة بين توك توك وسيارة أخرى، قبل واقعة أو شائعة سقوط ميكروباص الساحل ب 24 ساعة أدت إلى تطاير جزء من السور الحديد لكن لم يسقط أي منهما في النيل

 

“ مفيش بلاغات ”

فى الوقت نفسه ، لم تتلقى أجهزة الأمن أى بلاغات تفيد بتغيب أو فقد أى أشخاص خلال ال 48 ساعة الماضية ، كما أن أحد المبلغين قرر أنه " مشوفتش سقوط الميكروباص لكن سمعت صوت زي خبطة أو انفجار بس معرفش هو إيه "، مما يشير إلى أنه قد يكون " بلاغ كاذب "

 

وبالرغم من ذلك مازالت قوات الشرطة يواصلون عمليات البحث على مدار الساعة ليلاً ونهاراً والتنسيق متواصل بين جميع مديريات الأمن وقطاعات الوزارة وعلى رأسها قطاعات المعلومات لكشف ملابسات حقيقة الحادث .

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

نهر النيل ميكروباص كوبري الساحل السوشيال ميديا انتشال ميكروباص كوبري الساحل

ترشيحاتنا

"المحاميات العرب": قضية الأسيرات الفلسطينيات على رأس أولويات الاتحاد

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

الأسعار نار.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على مزارع الدواجن الكبيرة

خطر على حياتك..هيئة الدواء تحذر من الكورتيزون وهرمونات تحسين الأداء البدني

غدا.. مؤتمر دولي عن الشباب في عيون التراث بكلية الدراسات الإسلامية للبنين

مبروك عطية: الأغاني كلام  حلاله حلال وحرامه حرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

ينذر بكارثة.. السيسي يحذر من التدهور في التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة

الداخلية تكشف حقيقة بيع ملابس نسائية بمترو الأنفاق

مكافأة ضخمة.. اتحاد الكرة يفاجئ لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على ليبيا

التمويل العقاري| الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية بمساحات تصل لـ150 مترا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

فيديو

طردوه من شقته في المغرب .. تفاصيل أزمة نجل عبدالمطلب |فيديو

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

فيديو جراف.. الستات كلمة السر.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي وموسيماني

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سفينة الزمن القادم!!!

محمد سعيد العوضي يكتب: الحب.. قاتلٌ أم مظلوم؟!

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

اﻟﻤﺰﻳﺪ