٣ سيارات إطفاء تسيطر علي حريق طلمبة تموين سيارات بالإسماعيلية.. صور

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي حريق نشب، بطلمبة تموين سيارات بمحافظة الإسماعيلية.



من جهتها كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لصدي البلد ، السيطرة علي الحريق، بعد تدخل ٣ سيارات إطفاء، مؤكدة بداية مرحلة التبريد.



وسيطرت قوات الحماية المدنية علي نيران حريق بطلمبة تموين سيارات بشارع الثلاثيني داخل الكتلة السكانية، تابعه للتعاون للبترول، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا

يفيد بورود بلاغات باندلاع حريق بطلمبة تموين سيارات بشارع العشريني.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي، من إخماد النيران، ومن المرجح أن سبب الحريق هو نتيجة ماس كهربائى .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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