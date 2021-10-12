وزيرة البيئة: مصر أخذت على عاتقها الحفاظ على التنوع البيولوجي

رسم خارطة طريق

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن المقصود بـ التنوع البيولوجي، هو كل شئ متعلق بحياة المواطنين، "المياه والأرض، الأحياء البحرية، والحيوانات، والنباتات".



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه من غير التنوع البيولوجي لن يكو هناك مأكل أو مشرب، وهى من الأهداف الرئيسية فى الحياة.

ولفتت إلى أن مصر أخذت على عاتقها رسم خارطة طريق للحفاظ على التنوع البيولوجي فى العالم منذ استضافة المؤتمر الدولى الـ 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي فى 2019.



وأشارت إلى أن مصر نجحت بالتعاون مع الأمم المتحدة فى تنظيم قمة طبيعية بمشاركة رؤساء عدد كبير من دول العالم لـ مناقشة الحفاظ على التنوع البيولوجي ومعالجة التغير المناخي.

ولفتت إلى أن مصر قامت بتسليم رئاسة المجموعة الخاصة بالتنوع البيولوجي للصين أمس، وستظل معها لمدة عامين، بعد أن كانت الرئاسة مع مصر لمدة ثلاث سنوات.



