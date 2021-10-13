عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات الندوات الشهرية لاختبار الأيلتس من كلية آداب عين شمس اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، بالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس والمجلس الثقافي البريطاني ، عن إقامة ندوة تثقيفية لإختبار الأيلتس وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٣ اكتوبر في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بمقر كلية الآداب جامعة عين شمس. يقدم الندوة ممثلو المجلس الثقافي البريطاني.


جاء ذلك تحت رعاية أ. د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أ. د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ. د.مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب، أ. د.شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث


أكد الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان فعاليات الندوة تأتى ضمن إهتمام الجامعة وكلية الآداب بزيادة أعداد المبعوثين المتقدمين لإعلانات البعثات في تخصصات العلوم الإنسانية والأجتماعية والتي توليها الجامعة أولوية خاصة هذه الفترة". أضاف قائلا لدينا الحرص لنقدم عضو هيئة تدريس قادر علي التنافس مع زملائه في أفضل الجامعات العالمية بما يتناسب مع مكانة جامعة عين شمس الحالية بين الجامعات العالمية في التصنيفات الدولية".


واضاف الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب ان الندوة تأتي في إطار تفعيل خطة كلية الآداب لتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية علي التقدم للبعثات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية لما لهذا القطاع من أهمية في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيقا لرؤية الجامعة في زيادة اعداد المبعوثين من الكليات التي تخدم قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية وبما يتماشي مع مكانة جامعة عين شمس الرائدة بين الجامعات المحلية والدولية.  


وأكدت أ.د. شيرين مظلوم وكيلة كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات المستقبلية التي تتناول كيفية الإستعداد للتقدم للبعثات المختلفة مثل المهمات العلمية، الإشراف المشترك، التدريب، و بعثات الماجستير والدكتوراة.


أخيرا أكد د.عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بأعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغويات ليكونوا ممثلين للجامعة علي المستوي الدولي في هذه المجالات وللأندماج مع علماء العالم البارزين في هذه المجالات بما يحقق رفع مستوي التصنيف العالمي للجامعة في هذه المجالات اسوة بمجالات العلوم التطبيقية في الجامعة. 


وأعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن عقد سلسلة ندوات شهرية لكليات ومعاهد الجامعة المختلفة لمساعدة  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتحضير والاستعداد المبكر لتحقيق شرط اللغة الإنجليزية قبل التقدم للإعلانات المختلفة المقدمة من الإدارة المركزية للبعثات.
للتسجيل للندوة إختبار الأيلتس بكلية الآداب، يمكنكم زيارة الموقع التالي: 
‏https://forms.gle/94qMTyRzybCb6RCf6

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس اداب عين شمس الدراسات العليا كلية الاداب

ترشيحاتنا

حماتي تهددني بالدعاء عليَ إن لم أعمل ما تريد فماذا أفعل؟..مبروك عطية يجيب

أغرب قصة انتحار.. سائح أمريكي يلقي بنفسه عاريًا داخل محرك طائرة

دعاء صلاة الفجر صدقة جارية.. اجعلها لمن تحب

بعد الهاتريك أمام لوكسمبورج.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو

السيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة بالعاشر من رمضان

سعر ومواصفات السيارة الخارقة كوينيجسيج ريجيرا 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ادي العيش لخبازه.. فرج عامر يشكر محمد صلاح للتعاقد مع كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ