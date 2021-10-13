انطلاق فعاليات الندوات الشهرية لاختبار الأيلتس من كلية آداب عين شمس اليوم

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، بالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس والمجلس الثقافي البريطاني ، عن إقامة ندوة تثقيفية لإختبار الأيلتس وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٣ اكتوبر في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بمقر كلية الآداب جامعة عين شمس. يقدم الندوة ممثلو المجلس الثقافي البريطاني.



جاء ذلك تحت رعاية أ. د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أ. د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ. د.مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب، أ. د.شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث



أكد الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان فعاليات الندوة تأتى ضمن إهتمام الجامعة وكلية الآداب بزيادة أعداد المبعوثين المتقدمين لإعلانات البعثات في تخصصات العلوم الإنسانية والأجتماعية والتي توليها الجامعة أولوية خاصة هذه الفترة". أضاف قائلا لدينا الحرص لنقدم عضو هيئة تدريس قادر علي التنافس مع زملائه في أفضل الجامعات العالمية بما يتناسب مع مكانة جامعة عين شمس الحالية بين الجامعات العالمية في التصنيفات الدولية".



واضاف الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب ان الندوة تأتي في إطار تفعيل خطة كلية الآداب لتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية علي التقدم للبعثات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية لما لهذا القطاع من أهمية في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيقا لرؤية الجامعة في زيادة اعداد المبعوثين من الكليات التي تخدم قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية وبما يتماشي مع مكانة جامعة عين شمس الرائدة بين الجامعات المحلية والدولية.



وأكدت أ.د. شيرين مظلوم وكيلة كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات المستقبلية التي تتناول كيفية الإستعداد للتقدم للبعثات المختلفة مثل المهمات العلمية، الإشراف المشترك، التدريب، و بعثات الماجستير والدكتوراة.



أخيرا أكد د.عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بأعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغويات ليكونوا ممثلين للجامعة علي المستوي الدولي في هذه المجالات وللأندماج مع علماء العالم البارزين في هذه المجالات بما يحقق رفع مستوي التصنيف العالمي للجامعة في هذه المجالات اسوة بمجالات العلوم التطبيقية في الجامعة.



وأعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن عقد سلسلة ندوات شهرية لكليات ومعاهد الجامعة المختلفة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتحضير والاستعداد المبكر لتحقيق شرط اللغة الإنجليزية قبل التقدم للإعلانات المختلفة المقدمة من الإدارة المركزية للبعثات.

للتسجيل للندوة إختبار الأيلتس بكلية الآداب، يمكنكم زيارة الموقع التالي:

‏https://forms.gle/94qMTyRzybCb6RCf6