برعاية قرينة السيسي.. وزيرتا التخطيط والبيئة تشهدان عرض أزياء الملابس التراثية

وصلت منذ قليل، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، احتفالية عرض أزياء الملابس التراثية الذي يشرف عليه مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري بمعرض تراثنا برعاية قرينة الرئيس السيسي.

وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض “تراثنا” يوم السبت الماضي الموافق ٩ من أكتوبر الجاري، ويستمر معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية حتي يوم ١٥ أكتوبر من الساعة ١١ صباحًا وحتي العاشرة مساءًا.

ويعد معرض "تراثنا" أكبر تجمع للحرفيين بمشاركة 1500 عارض لهذا العام، كما يضم المعرض عدداً من أهالى القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، لعرض منتجاتهم الحرفية واليدوية من كافة محافظات الجمهورية من نحاس، جلود، سجاد، مفروشات، تطريز.

كما يضم المعرض مجموعة كبيرة من عارضين المفروشات، والسجاد اليدوي، ومشغولات نحاسية، وخزف، ومنتجات زجاجية، وتطريز علي القماش، والتحف الخشبية، وحدات الإضاءه، الجلود، وغيرها من المنتجات المختلفة.

ورصدت عدسة “صدي البلد” اقبال الزوار علي المعرض بشكل كبير، وشراؤهم للمنتجات اليدوية والتراثية المختلفة المعروضة داخل معرض “تراثنا”، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل كل من المواطنين والعارضين.

وكانت قد استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجموعة رفيعة المستوى من ممثلى المؤسسات التنموية الدولية و الجهات المانحة خلال زيارتهم للدورة الثالثة لمعرض تراثا الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمقام بمركز مصر للمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الحالي.

وضمت المجموعة سفير وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وسفير غانا في مصر، والمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مصر، والمدير الإقليمى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، مدير فريق محفظة النمو الشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واخصائي قطاع مالي بالبنك الدولي بمصر، إلى جانب رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية في مصر، ومساعد الممثل المقيم للنمو الشامل والابتكار بالأمم المتحدة، ووفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا الممثل المقيم للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

الوزيرة داخل المعرض

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