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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرينة رئيس الوزراء تصل احتفالية عرض أزياء الملابس التراثية 

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

وصلت قرينة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إلى احتفالية عرض أزياء الملابس التراثية الذي يشرف عليه مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري بمعرض تراثنا برعاية قرينة الرئيس السيسي.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي الدورة الثالثة من معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.، والذي يعد أكبر ملتقى للحرفيين والمبدعين ومصممي المنتجات اليدوية والتراثية.

وتفقد الرئيس السيسي، المنتجات المعروضة، كما تبادل الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة ، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم وما يمكن تقديمه لهم لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية .

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