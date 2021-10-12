عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن يفتتح معرضا لحلوى المولد النبوي بأسعار مخفضة في أسوان

إفتتاح معرض حلوي
إفتتاح معرض حلوي المولد بأسوان

أفتتح النائب مجدى حسيبو عضو مجلس الشيوخ أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان معرض حلوى المولد النبوي الشريف بمدينة أسوان بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك فى إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب

وشهد إفتتاح المعرض كل من الدكتور أحمد عبدالصادق – أمين المتابعة  والتقييم ، وإيريني وديع أمين الفنون والرياضة والثقافة ، وعدد من أعضاء الحزب وذلك تحت إشراف سمير كامل أمين التنظيم بالحزب. 

ومن جانبه قال النائب مجدي حسيبو بأن إفتتاح المعرض يأتى فى إطار الدور المجتمعي الذى يطلع به من حيث المشاركة في الإحتفالات القومية والمناسبات الدينية، وأيضاً من حيث مساهمة الحزب فى التخفيف عن كاهل المواطن وإدخال البهجة والسرور على الأسرة الأسوانية.

تعرف علي أبرز أحداث محافظة أسوان علي مدار الـ 24 ليوم الثلاثاء

محافظ أسوان: مستحقو سكن كريم وصل لـ 12 ألفا حتى الآن

رئيس الوزراء لطلاب أسوان: يجب اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وأشار مجدي حسيبو إلي أن إفتتاح الحزب لعدة معارض للمستلزمات المدرسية فى كافة مراكز ومدن محافظة أسوان قبل بداية العام الدراسي وحتي الآن، وسيوالى الحزب أيضاً إفتتاح المعارض والفعاليات التى تخدم المواطن الأسوانى بصورة مباشرة ويأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعم مؤسسات الدولة المصرية من أجل حياة كريمة للمواطنين.

وكان قد نجح فريق طبى بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، والمخصصة لحالات العزل المصابة بفيروس كورونا، فى إجراء أول عملية ولادة لتوأم من سيدة مصابة بفيروس كورونا، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للطفلين، وتأكد سلامتهما من الإصابة بالفيروس وتم تسليمهما لأسرتهما خارج المستشفى.  

وكانت سيدة تبلغ من العمر 36 عاماً من محافظة أسوان، وصلت إلى مستشفى الصداقة شرق مدينة أسوان، التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والمخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وفى شهرها الأخير من الحمل.  

ومع مرور أقل من 48 ساعة على دخول السيدة لمستشفى العزل، بدأت تظهر عليها مقدمات الولادة، وهو ما أضطر إدارة المستشفى تحت إشراف الدكتور أشرف حماد، مدير المستشفى، لدخولها غرفة العمليات لاستقبال مولودها.  

ومن جانبها أشارت الدكتورة فاطمة سعيد نائب مدير المستشفى، التجهيزات الطبية بأنه بالتنسيق بين أقسام العزل والعمليات والحضانات بالمستشفى نجح فريق طبى بمشاركة الدكتورة سمر خالد الفقى، أخصائى النسا والتوليد بالمستشفى، ومدحت صالح، أخصائى الأطفال المبتسرين والحضانات، فى ولادة أول توأم داخل المستشفى للسيدة المصابة وهما "ولد وبنت".  

وصرحت إدارة المستشفى، بخلو الرضيعين من أى أمراض وتلقيهم التطعيمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وتم تسليمهما لأسرتهما، فى ظل فرحة عامرة لأفراد الأسرة. 

إفتتاح معرض حلوي المولد بأسوان
إفتتاح معرض حلوي المولد بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حزب مستقبل وطن اخبار المحافظات مجلس الشيوخ حلوى المولد النبوي الشريف معرض حلوى المولد المولد النبوي الشريف

موضوعات متعلقة

تعرف علي أبرز أحداث محافظة أسوان علي مدار الـ 24 ليوم الثلاثاء

محافظ أسوان: مستحقو سكن كريم وصل لـ 12 ألفا حتى الآن

تنفيذ 42 قرار إزالة تعديات على أراضٍ زراعية وإزالة 4 مخالفات مبانٍ بأسوان

محافظ أسوان يطمئن على تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمواقع السياحية والأثرية

فريق التدخل السريع بالتضامن الاجتماعى بأسوان يقدم الرعاية لأسرة بلا مأوى

ضبط 9 أطنان من خام الذهب فى حملة بأسوان

بـ 139 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروع كوبري السيل العلوي|صور

العثور على لوحات مرورية.. غلق 4 مخازن للخردة والنباشين في حملة بأسوان

ترشيحاتنا

هل الاحتفال بمولد النبي بدعة؟.. أمور تخرس ألسنة المحرمين

امنحوهن حق الحياة.. مجموعة العشرين تدعو لحماية حقوق المرأة الأفغانية

إحالة المسئولين للتحقيق.. تفاصيل رقص طلاب مدرسة ثانوي بالجيزة على مهرجان شعبي

متي يتم تطعيم الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما ؟..مستشار الرئيس يجيب

كنت باخد 100 جنيه .. عصام عبد الفتاح : الحكم يتقاضي 7 آلاف جنيه فى المباراة

الأمم المتحدة تستدعي مسئولة ثانية من إثيوبيا بعد تصريحات مثيرة للجدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ارتفاع عدد ضحايا سقوط كوبري المشاة بطور سيناء إلى ثلاثة أشخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ