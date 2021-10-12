مستقبل وطن يفتتح معرضا لحلوى المولد النبوي بأسعار مخفضة في أسوان

أفتتح النائب مجدى حسيبو عضو مجلس الشيوخ أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان معرض حلوى المولد النبوي الشريف بمدينة أسوان بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك فى إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب

وشهد إفتتاح المعرض كل من الدكتور أحمد عبدالصادق – أمين المتابعة والتقييم ، وإيريني وديع أمين الفنون والرياضة والثقافة ، وعدد من أعضاء الحزب وذلك تحت إشراف سمير كامل أمين التنظيم بالحزب.

ومن جانبه قال النائب مجدي حسيبو بأن إفتتاح المعرض يأتى فى إطار الدور المجتمعي الذى يطلع به من حيث المشاركة في الإحتفالات القومية والمناسبات الدينية، وأيضاً من حيث مساهمة الحزب فى التخفيف عن كاهل المواطن وإدخال البهجة والسرور على الأسرة الأسوانية.

وأشار مجدي حسيبو إلي أن إفتتاح الحزب لعدة معارض للمستلزمات المدرسية فى كافة مراكز ومدن محافظة أسوان قبل بداية العام الدراسي وحتي الآن، وسيوالى الحزب أيضاً إفتتاح المعارض والفعاليات التى تخدم المواطن الأسوانى بصورة مباشرة ويأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعم مؤسسات الدولة المصرية من أجل حياة كريمة للمواطنين.

وكان قد نجح فريق طبى بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، والمخصصة لحالات العزل المصابة بفيروس كورونا، فى إجراء أول عملية ولادة لتوأم من سيدة مصابة بفيروس كورونا، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للطفلين، وتأكد سلامتهما من الإصابة بالفيروس وتم تسليمهما لأسرتهما خارج المستشفى.

وكانت سيدة تبلغ من العمر 36 عاماً من محافظة أسوان، وصلت إلى مستشفى الصداقة شرق مدينة أسوان، التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والمخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وفى شهرها الأخير من الحمل.

ومع مرور أقل من 48 ساعة على دخول السيدة لمستشفى العزل، بدأت تظهر عليها مقدمات الولادة، وهو ما أضطر إدارة المستشفى تحت إشراف الدكتور أشرف حماد، مدير المستشفى، لدخولها غرفة العمليات لاستقبال مولودها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة فاطمة سعيد نائب مدير المستشفى، التجهيزات الطبية بأنه بالتنسيق بين أقسام العزل والعمليات والحضانات بالمستشفى نجح فريق طبى بمشاركة الدكتورة سمر خالد الفقى، أخصائى النسا والتوليد بالمستشفى، ومدحت صالح، أخصائى الأطفال المبتسرين والحضانات، فى ولادة أول توأم داخل المستشفى للسيدة المصابة وهما "ولد وبنت".

وصرحت إدارة المستشفى، بخلو الرضيعين من أى أمراض وتلقيهم التطعيمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وتم تسليمهما لأسرتهما، فى ظل فرحة عامرة لأفراد الأسرة.

إفتتاح معرض حلوي المولد بأسوان