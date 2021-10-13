أشرف زكي: قرارات النقابة ضد الفنانين يصدرها مستشار من مجلس الدولة |فيديو

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن التعامل مع مشاكل الفنانين الكبار مسئولية كبيرة.

وأضاف زكي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، أن قرارات النقابة ضد الفنانين يصدرها مستشار من مجلس الدولة وليس لنا أي نوع من أنواع التدخل بها.

فيما أشاد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بما تقدمه الفنانة دنيا سمير غانم للنقابة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا انها من الشخصيات الرائعة في نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف أشرف زكي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، أن دنيا سمير غانم من أكثر الفنانات التي تساعد زملاءها، متابعا أن دنيا سمير غانم ساعدت احد الزملاء قبل وفاة والديها.

وتابع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه يجب أن يحدث تعظيم لموارد النقابة، وسيكون هناك تعديل تشريعي بها، مضيفا أن موارد النقابة يتم تحصيلها من نسبة ٢٪ من العقود الفنية لجميع الفنانين.

وأكمل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه لدينا في النقابة أعظم مشروع علاج، واتحدى اي فنان يقول غير ذلك.

وأضاف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن رسالتي في الأكاديمية مؤمن بها واعتبر جميع الطلاب أولادي، لافتا إلى أن اتمنى انشاء مدرستين للفنون بالإضافة إلى ما تم افتتاحها.