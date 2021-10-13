عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جيلبرتو: لا يمكن المقارنة بيني وبين معلول.. واستمرار موسيماني مع الأهلي ضروري

صدى البلد

قال جيلبرتو، لاعب النادي الأهلي، ومنتخب أنجولا السابق، إنه لا يمكن المقارنة بينه وبين علي معلول لاعب القلعة الحمراء الحالي، مشيرا إلى أن اللاعب التونسي يمتلك إمكانيات مميزة للغاية.

 

وأضاف جيلبرتو، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أنه يجب على إدارة الأهلي الاستمرار مع بيتسو موسيماني مدربا للفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وفي سياق متصل، قال الإعلامي الجنوب أفريقي ايمانويل جودوين أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأفضل حاليا في إفريقيا.

 

وقال ايمانويل جودوين عبر برنامج البريمو بقناة ten إن انباء رحيل موسيماني عن الأهلي غير صحيحة موضحا أن بعض التقارير الصحفية في جنوب افريقيا قد تخالف الواقع أحيانا.

 

وأشار إلى أن منتخب جنوب افريقيا يملك حظوظ التأهل إلى كأس العالم ويسعى لتحقيق هذا الهدف.

 

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من التوتر داخل أرجاء الأهلي تحسباً لرحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وعدم استكماله لتعاقده مع القلعة الحمراء .

 

وكان موسيماني قد طلب من لجنة التخطيط بثلاث أمور أولها هو رفض طلبه برفع العقوبة التي تم توقيعها عليه بسبب خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية والتي قدرت ب300 ألف جنيه والتي بدأ خصم جزء منها في راتب شهر سبتمبر ، ورغم صرف شهرين للمدير الفني الجنوب أفريقي خلال الساعات القليلة الماضية هي مكافأة الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا ولكنه لا يزال يطالب برفع عقوبة الــ 300 ألف جنيه ، الشيء الثاني هو رفضه تواجد مدرب عام معه في الجهاز الفني و الثالث هو طلبه وضع بند يحميه من الإقالة في تعاقده الجديد .

 

ومما زاد من تعقد الأمور وغموضها أن تدريب الأهلي أمس لم تزد مدته عن 45 دقيقة بل ومنح الفريق راحة اليوم في أمر يثير حالة من الغموض علي مستقبل المدير الفني داخل الأهلي.

 

وبعيداً عن هذا الأمر، يعود الفريق الأول للكرة بالأهلي لتدريباته غداً قبل أن يخوض مراناً أخيراً غداً ثم يغادر إلى النيجر بعد ظهر الخميس علي متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي .

ترشيحاتنا

منتخب إنجلترا.. هل يستمر ساوثجيت مع الأسود الثلاثة

جيلبرتو: مصر ستهزم أنجولا في الجولة القادمة بتصفيات كأس العالم

رغم فارق السن.. عايدة رياض تكشف سبب الزواج من محرم فؤاد |فيديو

الإفتاء تكشف سبب احتفال المصريين بشراء الحلوى في المولد النبوي

6 كلمات قبل النوم تقيك من عذاب الأخرة.. رددها 3 مرات

لتفادي كارثة اقتصادية.. الكونجرس الأمريكي يعلن رفع سقف الدين العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

التمويل العقاري| الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية بمساحات تصل لـ150 مترا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ