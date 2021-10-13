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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم فارق السن.. عايدة رياض تكشف سبب الزواج من محرم فؤاد |فيديو

الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض

كشفت الفنانة عايدة رياض، عن أسباب قبولها للزواج من المطرب محرم فؤاد رغم فارق السن بينهما وسرعة الارتباط قائلة: "ساعة ما وافقت عليه كنت في الوقت ده مرتبطة بحد تاني وكان فيه مشاكل تتعلق باختلاف الأديان فحبيت أغيظه".


وأضافت عايدة رياض، خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون إى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "حبيت أغيظه  كان ارتباط وكنت صغيرة وعندي 19 سنة فتزوجته".


وتابعت عايدة رياض : "عملت خطوبة عشان أغيظه بس مشي الموضوع ومعرفتش أفلفص واستمرت زيجتنا 12 عاماً وهي أطول زيجة له".


وأوضحت أن سبب طلاقها  أنها رغبت في العودة للعمل قائلة: وعدني في الاول أني همثل وبعد كده قال لي لا ومش عاوزني أشتغل وأنا مخلفتش وقاعدة في البيت زهقت وأنا واخدة على الحركة وبلعب "جمباز " وبرقص وفرقة ومسرح.. قعدت  بعد الزواج 8 سنوات في البيت وبعدين رجعت الشغل بأعجوبة وبعدين حصل الطلاق لأنه خيرني بينه وبين  الشغل".


وعن واقعة عودتها للعمل بعد أربعة سنوات من زواجها قالت : قابلنا يونس شلبي بالصدفة  في لندن كان بيسلم على محرم فؤاد وقله هعمل فيلم من إنتاجي وأنا قلتله خدني معاك ومش هاخد فلوس".


وتابعت " بعد رجوعي مصر يونس شلبي  كلم  محرم وكان  محرم بيحبه فوافق عشان يخلص من ذنبي ".

الفنانة عايدة رياض محرم فؤاد لميس الحديدي جمباز يونس شلبي

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