رغم فارق السن.. عايدة رياض تكشف سبب الزواج من محرم فؤاد |فيديو

كشفت الفنانة عايدة رياض، عن أسباب قبولها للزواج من المطرب محرم فؤاد رغم فارق السن بينهما وسرعة الارتباط قائلة: "ساعة ما وافقت عليه كنت في الوقت ده مرتبطة بحد تاني وكان فيه مشاكل تتعلق باختلاف الأديان فحبيت أغيظه".



وأضافت عايدة رياض، خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون إى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "حبيت أغيظه كان ارتباط وكنت صغيرة وعندي 19 سنة فتزوجته".



وتابعت عايدة رياض : "عملت خطوبة عشان أغيظه بس مشي الموضوع ومعرفتش أفلفص واستمرت زيجتنا 12 عاماً وهي أطول زيجة له".



وأوضحت أن سبب طلاقها أنها رغبت في العودة للعمل قائلة: وعدني في الاول أني همثل وبعد كده قال لي لا ومش عاوزني أشتغل وأنا مخلفتش وقاعدة في البيت زهقت وأنا واخدة على الحركة وبلعب "جمباز " وبرقص وفرقة ومسرح.. قعدت بعد الزواج 8 سنوات في البيت وبعدين رجعت الشغل بأعجوبة وبعدين حصل الطلاق لأنه خيرني بينه وبين الشغل".



وعن واقعة عودتها للعمل بعد أربعة سنوات من زواجها قالت : قابلنا يونس شلبي بالصدفة في لندن كان بيسلم على محرم فؤاد وقله هعمل فيلم من إنتاجي وأنا قلتله خدني معاك ومش هاخد فلوس".



وتابعت " بعد رجوعي مصر يونس شلبي كلم محرم وكان محرم بيحبه فوافق عشان يخلص من ذنبي ".